UNESCO mirası Cumalıkızık yeniden cıvıl cıvıl günlerine kavuşmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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UNESCO mirası Cumalıkızık yeniden cıvıl cıvıl günlerine kavuşmaya hazırlanıyor

16.04.2022 11:06
UNESCO mirası Cumalıkızık yeniden cıvıl cıvıl günlerine kavuşmaya hazırlanıyor

Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşımasından dolayı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen Cumalıkızık Mahallesi'nde turizm sezonu gelecek ay başlayacak.

Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşımasından dolayı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen Cumalıkızık Mahallesi'nde turizm sezonu gelecek ay başlayacak.

Geçmiş yıllarda haftada yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle iki senedir sakin kalan 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, Ramazan Bayramı ile başlayacak yaz döneminde yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlere hazırlanıyor.

Salgın döneminde en sessiz günlerini yaşayan Cumalıkızık'ta işletmeler, turizm sezonu öncesi temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Onlarca tarihi evin yanı sıra yürüyüş yolları ve bir müzenin bulunduğu mahallede özellikle kadınların işlettiği 60 yeme-içme mekanının yanı sıra 150'ye yakın hediyelik ürün tezgahıyla hizmet veriliyor.

İşletmeci Hasan Basri Uysal, AA muhabirine, salgının etkilerinin azalmasıyla mahallenin hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

Cumalıkızık'ta sezonun mayısta başladığını belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Ekim ayı sonuna kadar bu hareketlilik devam eder köyde, bizde de aynı şekilde. Burada her şeyi kendimiz sezonluk yapıyoruz. Dağda bahçelerimiz var, organik bir şekilde yapılır, mevsimine göre yetişen her ürün sezonluk olarak hazırlanır. Yıllık ihtiyacımıza göre yaparız. Ayva ve kabak gibi meyve sebzelerden reçel yaptık. Ballarımız da hazır."

Uysal, 25 çeşit üründen oluşan serpme kahvaltının kişi başı 60 liradan servis edildiğini aktardı.

"Bayram tatili güzel olacak inşallah, misafirlerimizi bekliyoruz"

Tezgahında ziyaretçilere satış yapan Hatice Adıyaman ise iki yıllık durgunluğun ardından bu sene kalabalık ziyaretçi gruplarını beklediklerini belirtti.

Adıyaman, "İnşallah yaza tüm turistlerimiz gelecek, akın edecek köyümüze. Yine böyle devam edecek, satışlarımız olacak. Umutluyuz." dedi.

Kendi ürünlerini sattığını ifade eden Adıyaman, tarhana, erişte ve reçel gibi geleneksel lezzetlerin yanı sıra yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri satışa sunduklarını anlattı.

Bayram tatiline hazırlandıklarını kaydeden Adıyaman, "El örgüleri yapıyorum. Patikler örüyorum, çizimler yapıyorum. Boş kalmıyoruz, oturduğum yerde şal örüyorum. Bayram tatili güzel olacak inşallah, misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhtar azası Zafer Şahin de yeni sezondan ümitli olduklarını belirtti.

İşletme olarak hizmet veren evlerin yenilendiğini ve bakımlarının yapıldığını bildiren Şahin, "Evlerimiz otantik, Osmanlı'dan kalma yapılar. Ev sahipleri, gelir olsun diye turistlere evlerinin kapılarını açıyorlar. Gelenlere gözleme, mantı yapıyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
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Köye kurdukları müzeyle tarihlerini tanıtıyorlar Köye kurdukları müzeyle tarihlerini tanıtıyorlar

Cumalıkızık, Osmanlı, Turizm, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat UNESCO mirası Cumalıkızık yeniden cıvıl cıvıl günlerine kavuşmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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