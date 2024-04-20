Ünlü müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör, MESAM'ın eski başkanlarından Atilla Özdemiroğlu, aramızdan ayrılışının 8'nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığındaki kabri başında sevenleri tarafından anıldı.
Ailesi ve Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen anma programına Atilla Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu, sinema sanatçısı kızı Yaprak Özdemiroğlu, oğlu Sarp, ikizleri Lara ve Lidya, sinema sanatçısı Melike Demirbağ, MESAM Başkanı Recep Ergül, Başkan Vekili Mustafa Kul, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Çaldıran, Salih Turhan, Tuba Akkavak, Ferzende Kaya ile MESAM üyesi çok sayıda sanatçı katıldı.
Attila Özdemiroğlu 5 Ocak 1943 yılında Ankara'da doğmuşTürk besteci, söz yazarı ve müzisyendir. 5 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da doğdu. Genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı. Çeşitli müzik aletlerini çocuk yaştayken çalmayı öğrendi ve okulda (Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken) müzik etkinliklerine katıldı. 1966 yılında Durul Gence 5 orkestrasına girdi ve bundan sonra çeşitli orkestralarda görev aldı. Besteci ve aranjör olarak çeşitli eserlere imza attı. Ajda Pekkan, Nilüfer, Kayahan, Sezen Aksu, Onno Tunç, Uzay Heparı gibi isimlerle çalıştı.
Film müzikleri de yapan sanatçı, yedi adet Altın Portakal Ödülü'nün sahibidir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Uzun zaman boyunca akciğer kanseri ile mücadele eden sanatçı, 20 Nisan 2016 tarihinde 73 yaşındayken düşüp bel kemiğinin kırılması nedeniyle alındığı ameliyat sonrası hayatını kaybetti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu, 8'nci ölüm yıldönümünde anıldı - Son Dakika
Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ünlü besteci Muammer Sun'un şarkılarını seslendirdi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen oyun şenliğine 2 bin çocuk katıldı. Şenlikte öğrenciler geleneksel oyunlar oynadı, dans etti ve eğlendi. Çocuklara çizgi film kahramanlarının kostümleriyle fotoğraf çekimi yapıldı ve etkinliğin sonunda 2 bin fidan dağıtıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerin eğlenmesinden mutluluk duyduklarını belirtti ve Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiği için teşekkür etti.
Niğde'de 8 ülkeden 21 sanatçının eserlerinin yer aldığı Uluslararası Resim Sergisi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Vali Cahit Çelik, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.
Başakşehir Şehir Sanat Galerisi'nde açılan 'Yemin Olsun' sergisi, Kur'an-ı Kerim'deki yemin ayetlerinin hikmetini ve derinliğini anlatıyor. Sergide arz, sema, yıldızlar, yörüngeler, gece, gündüz, şafak, kuşluk vakti, ay, güneş, kalem, rüzgar, zeytin ve incir gibi kavramlara edilen yeminler sanatsal bir perspektifle sunuluyor. Sergide Adnan Çoker, Devrim Erbil, Ahmet Oran, Erol Kılıç, Fatih Özkafa, Leyla Kara, İsmail Hakkı Gurbetçi, Faruk Kırlı, Raşit Altun ve Muhammet Mağ'ın da arasında bulunduğu sanatçıların eserleri yer alıyor. 'Yemin Olsun Sergisi', 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.
Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Cavanşir Mammadov, 70 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mammadov'un birçok eseri bulunuyordu ve 2005 yılında Azerbaycan Devleti tarafından 'Emektar Artist Ünvanı'na layık görülmüştü. Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşgedem Hidayetkızı, Mammadov'un ölüm haberini duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını belirtti ve onun değerli bir sanatçı olduğunu vurguladı.
Ankara'da Tulu Kitap tarafından yayımlanan çocuk edebiyatı dergisi 'Kuşluk'un tanıtımı Gölbaşı Vilayetler Evi'nde yapıldı. Tanıtım programına Tulu Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalkan, Genel Yayın Yönetmeni Enes Celep, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Derginin ilk sayısı mart ayında piyasaya çıktı. Dergi, 2024 yılında elde edilecek abonelik gelirlerinin tamamını Gazze'ye bağışlayacak.
İzmir'de, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen '1923'den Günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri Sergisi'nde, Mehmetçik'in Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne kadarki 114 fotoğrafı sergilendi. Sergiyi gezen vatandaşlar, fotoğrafları inceleyerek gurur duyduklarını ifade etti. Sergi, 22 Nisan Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.
İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak üç gün sürecek olan 'Müzede Oyun' şenliğine ev sahipliği yapıyor. Çocukları sanatla buluşturmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar ve aileleri müzenin farklı mekanlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor. Programa 2-10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor. İstanbul Modern, çocukların kendilerini sanatçı ve kaşif gibi hissetmelerini sağlamak için farklı içerikler hazırladı. Etkinlikte sergi turları, renk atölyesi, masal okuma etkinlikleri ve ebeveynlere yönelik yaratıcılık seminerleri gibi etkinlikler yer alıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği açılış programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Bu coğrafyada yaşamanın bedeli güçlü olmak' dedi.
Çeşme Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Hayatın Anlamı Kitap Projesi' kapsamında, Alaçatı yer değirmenlerinde mekan okuma etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Maraşlı, proje koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı etkinlikte, vatandaşlar da kitap okuyarak eşlik etti.
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