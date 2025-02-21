Ünlü ressam Salih Salimoğlu, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için 'Derin Uyku' sergisini açıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ünlü ressam Salih Salimoğlu, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için 'Derin Uyku' sergisini açıyor

Ünlü ressam Salih Salimoğlu, Gazze\'de hayatını kaybeden çocuklar için \'Derin Uyku\' sergisini açıyor

Ünlü ressam Salih Salimoğlu, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'na çok özel açıklamalarda bulundu. Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için 'Derin Uyku' adlı bir sergi açan Salimoğlu, hayatını kaybeden çocuklar için duyduğu üzüntüleri tuvale aktardığını söyledi

21.02.2025 15:38
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Ressam Salih Salimoğlu, Gazze'de hayatını kaybeden 4 bin 500 çocuğun ismini yazdığı 52 yastıkla 'Derin Uyku' adlı bir sergi açıyor. Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ile keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Selimoğlu, sergi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ünlü ressam, Kalaycıoğlu'na serginin ne denli anlamlı olduğunu şu sözlerle anlattı:

"GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN İSİMLERİNİ BEYAZ YASTIKLARA YAZDIM"

"Sadece Gazze savaşı değil aslında dünyadaki bütün savaşlar beni ciddi şekilde rahatsız ediyor. Gazze haberlerinde hep çocukların ölümünü gördüğümüzde bayağı rahatsız oldum. Çocuklar hep geleceğimiz deriz ya... Bütün dünya çocuklarına hitaben, savaşta ölen çocuklara hitaben Gazeli çocuklara adadım. Normalde yattığımızda en rahat olduğumuz, kafamızı koyduğumuz yer yastıktır. Kafamızı koyarız, düşlere dalarız, vicdanımızla baş başa kalırız. Ben de çocukların yastıklarını ve medya kuruluşlarından 0 - 4 yaş arası ölen çocukların isimlerini, yaşlarını aldım. Bu isimleri tek tek beyaz yastıklara yazdım.

"ÖLÜMLER BİZE BİR TABLO GİBİ GELİYOR"

Bunları bir sergi salonunda duvara asarak sergilemek istedim. Niye duvara astın derseniz, artık ölümler bize sadece bir tablo gibi geliyor. Ekran gibi sadece izliyoruz. Normalleşti bizim için"

Ünlü ressam Salih Salimoğlu, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için 'Derin Uyku' sergisini açıyor

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Bir sanatçı olarak, bir insan olarak kafanızı yastığını koyduğunuz zaman bireysel muhasebeni yaptığınızda vicdanınız rahat mı gerçekten?" sorusuna yanıt veren Salimoğlu, "Bir şey yapamadığın için çok pek rahat değilsin aslında. Çocukların çoğu kafası yastıktayken öldü. Bir haftalık bebekler var yastığı görmeyen. Ben insani olarak olaya baktığımda bir sene boyunca 5 bine yakın çocuk şehit oldu. Bu çocukların ne dini var, ne ırkı var, ne bir savaşa girmiş..." dedi.

Ünlü ressam Salih Salimoğlu, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için 'Derin Uyku' sergisini açıyor

"RESİMLERİMİ HERKESE SATMAM"

Salimoğlu, eserlerini yalnızca yatırım amacıyla almak isteyenlere satmadığını söyleyerek, "Aynı duyguları paylaşmak, duygulara tercüman olabilmek çok önemli. Ben kolay kolay herkese satmam resimlerimi. Resimden anlamayan, sırf ismimden dolayı yatırım amaçlı gelenlere resmimi vermediğim çok olmuştur. Herkesin geçim derdi var, sanatçılar para kazanmak için bir şeyler yapıyorlar ama şükür benim mazimde hiç öyle bir sıkıntım olmadı" diye konuştu.

Sanatçının, savaşta hayatını kaybeden 4 bin 500 çocuğun isminin bulunduğu sergisi Yapı Kredi Bomontiada Akademi Binası'nda 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında açık olacak.

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Son Dakika Kültür Sanat Ünlü ressam Salih Salimoğlu, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar için 'Derin Uyku' sergisini açıyor - Son Dakika

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