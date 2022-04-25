Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı

25.04.2022 21:27

Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte iftar saatinde kütüphanede kitap okuyup ders çalışan öğrencilere döner ikramında bulunuldu.

Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte iftar saatinde kütüphanede kitap okuyup ders çalışan öğrencilere döner ikramında bulunuldu.

Üsküdar Belediyesi, Belediye Binası içerisinde bulunan Haluk Dursun Kütüphanesi'nde iftarda ders çalışıp kitap okuyan öğrencilere ücretsiz döner ve ayran ikramında bulundu. Üsküdar Belediyesi, kütüphaneleri boş bırakmayan öğrencilere iftar sofrasında döner ikram ederken bereket ve bolluk ayında yapılan bu ikramlardan öğrenciler memnun kaldı.

Kurulan tezgahlarda ince ince dilimlenen dönerler sınavların öncesinde kütüphanede yoğun bir şekilde ders çalışıp okuma yapan gençlere dağıtıldı. Üsküdar Belediye Başkan'ı Hilmi Türkmen, kolları sıvayıp kendi elleriyle döner kestikten sonra hazırlanan dönerleri kütüphanede ders çalışan öğrencilere tek tek ikram etti. Ezanın okunmasıyla kurulan sofralarda yemeklerini yiyip oruçlarını açan gençler keyifli bir akşam geçirdi.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da Haluk Dursun Kütüphanesi'nde çalışan gençlerin bayramı bu akşam. Bugün çok özel bir hazırlık yaptık, İstanbulun en güzel dönercilerinden Dönerci Serkan Usta sağolsun bu akşamın sponsoru oldu. En güzel dönerle bu akşam sevgili gençlere döner hazırlayalım dedik. Pilav, çorba ve döner ile birlikte sevgili gençlere burada güzel bir iftar yemeği hazırladık. Gençlerimiz en güzeline layık. Bu ramazan gününde gençler bayram etsin diye Dönerci Serkan Usta burada, kendisine teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, Allah kabul etsin" dedi.

Düzenlenen etkinliğe sponsor olarak katılan Dönerci Serkan Usta olarak bilinen Serkan Mutlu, "Sevgili Hilmi Başkanımız sayesinde bu akşam buradayız, bize vesile oldu. Tüm öğrenci kardeşlerimize de yemek yedireceğiz. Bugün ekstra bir heyecan içerisindeyiz, çünkü Başkanımızın sayesinde bir çok öğrencinin burada döner yiyecek olması beni çok mutlu ediyor. Buraya severek geldim. Döneri kendi ellerimizle keseceğiz. Herkese afiyet olsun" dedi.

Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı
Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı
Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı
Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı

YORUMLAR
500
Niğde'de 5. Kitap Fuarı 13-22 Mayıs arasında düzenlenecek Niğde'de 5. Kitap Fuarı 13-22 Mayıs arasında düzenlenecek Video: Çin'de Antik Kitap Restoratörleri Kültürel Hazineye Yeniden Hayat Veriyor Video: Çin'de Antik Kitap Restoratörleri Kültürel Hazineye Yeniden Hayat Veriyor

Üsküdar Belediyesi, Haluk Dursun, Üsküdar, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı - Son Dakika


Son Dakika
20:53 Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı
20:36 Azerbaycan ve Ermenistan, Rusya'nın ruble ile ödeme şartını kabul etti
20:34 Antalya'da hareket eden otobüse tutunurken altında kalan patenli çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
19:53 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın mahkemedeki sözleri: Bu yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir
19:46 Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
19:37 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 604 yeni vaka tespit edildi
19:37 Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!
19:25 Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi! İşte karar sonrası sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 21:36:49. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'nden ders çalışan öğrencilere iftarda döner ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement