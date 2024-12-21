Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, "Korkma" oyununu İZÜ'de sahneledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, "Korkma" oyununu İZÜ'de sahneledi

Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, "Korkma" oyununu İZÜ\'de sahneledi

Oyuncu Ahmet Yenilmez, İZÜ'de Mehmet Âkif Ersoy'un hayatını anlatan "Korkma" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Tek kişilik gösterisi, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Gösteriyi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu da izledi. Yenilmez, Mehmet Âkif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Millî Mücadele ruhunu anlattığı oyununda etkileyici performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

21.12.2024 01:00
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İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, ölüm yıldönümü olan 27 Aralık'ta tüm yurtta farklı etkinliklerle anılıyor. Mehmet Akif'in 1893 yılında birincilikle mezun olduğu Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinin tarihi binasında kurulan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), bu bağlamda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı ve Mehmet Akif'in hayatından kesitleri anlattığı "Korkma" adlı tek kişilik tiyatro gösterisi, bugün Abdullah Tivnikli Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Hukukçular Derneğinin iş birliğinde düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ve Hukukçular Derneği Başkanı Av. Melih Gülseren'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, 'Korkma' oyununu İZÜ'de sahneledi

"BENDE İZÜ MEZUNLARINDAN BİRİYİM"

Eminoğlu, programda Mehmet Akif Ersoy'un gençler için örnek bir şahsiyet olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bugün İZÜ'de olmak benim için ayrıca anlamlı. Ben de bu üniversitede okudum, ben de İZÜ mezunlarından biriyim. Mehmet Âkif, hayattayken ezan okunduğunda her zaman ayağa kalkar ve saygıyla dinlermiş. Allah da ona öyle bir şiir yazdırdı ki İstiklâl Marşımız hep ayakta okunuyor. Mehmet Âkif Ersoy'u anlatmaya kelimeler yetmez. Biz de Bakanlık olarak, genç nesillerin inşası için çalışmaya devam ediyoruz. Gençler için sahalarda da canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz."

Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, 'Korkma' oyununu İZÜ'de sahneledi

"MEHMET AKİF YÜKSEK KARAKTER SAHİBİYDİ"

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise Mehmet Âkif Ersoy'un örnek hayatına değindi.

Rektör Acar, "Milli şairimizi anmak için onun hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı tarihi okulda bir araya geldik. Merhum Mehmet Akif'a ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onların şehadeti, bizlerin ve sonraki kuşakların yolunu aydınlatsın. Özellikle İstiklâl Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesinden sonra verilen ödülü reddetmesi onun yüksek karakterini ortaya koyuyor." dedi.

Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, 'Korkma' oyununu İZÜ'de sahneledi

İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Açış konuşmaların ardından Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı "Korkma" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Yenilmez, Mehmet Âkif Ersoy'un hayatından kesitleri ve Millî Mücadele ruhunu anlattığı oyunda etkileyici performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Program kapsamında Mehmet Âkif'in şiirlerinden oluşan özel bir dinleti de sunuldu.

Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, 'Korkma' oyununu İZÜ'de sahneledi

Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Usta oyuncu Ahmet Yenilmez, 'Korkma' oyununu İZÜ'de sahneledi - Son Dakika

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