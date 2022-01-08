Vali Demirtaş, Midyat'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, ilçede oturan gazi İbrahim Alp ve Bilal Arık'ı evlerinde ziyaret etti.

Vatan uğruna bedel ödeyen şehit ve gazilere minnettar olduklarını kaydeden Demirtaş, "Şehitlik ve gazilik çok kutsaldır. Bu vatan evlatlarımızın başımızın üstünde yeri var. Gazilerimize rabbimden acil şifalar diliyor, ebediyete irtihal eden şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Midyat Belediyesini de ziyaret eden Demirtaş, Belediye Başkanı Veysi Şahin'den yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Demirtaş, Seyfettin Güneştan Caddesindeki esnafı da ziyaret etti.

Ziyaretlere Vali Demirtaş'a, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış da eşlik etti.