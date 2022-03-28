Van'da alışveriş festivali etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Van'da, bu yıl 6. düzenlenen "Shopping Fest" alışveriş festivali kapsamında sanatçı Aydilge konser verdi.

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini Van'da geçiren İranlı turistlerin kalma süresini uzatmak amacıyla Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve esnafın da desteğiyle düzenlenen festival renkli görüntülerle devam ediyor.

Bu kapsamda, İpekyolu Belediyesince Kent Meydanında düzenlenen programda sahne alan müzisyen Aydilge, sevilen şarkılarını seslendirdi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşların etkinliğe ilgi gösterdiğini söyledi.

Van'ın sokaklarında eğlencenin, sanatın, kültürün ve tiyatronun olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

" Hakkari'den, Şırnak'tan, Bitlis'ten Ağrı'dan, Siirt'ten Batman'dan, Tebriz'den ve Tahran'dan misafirlerimiz var. Ramazan ayı boyunca da etkinliklerimiz devam edecek. Türkiye'nin ünlü sanatçılarını sizlerle buluşturacağız. Müzisyenimiz bizi kırmayarak buraya geldiği için kendisine teşekkür ediyorum."