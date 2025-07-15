Van Kültür Yolu Festivali\'nde Urartulardan Günümüze Uzanan Örgü Sanatı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, 2025 yılının en dikkat çeken duraklarından biri Van oldu. 12 Temmuz'da başlayan Van Kültür Yolu Festivali, bölgenin tarihi mirası, el sanatları ve kültürel zenginliğiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Haberler.com ekibi olarak Van'daki bu büyük kültür buluşmasına katıldık ve festivale dair izlenimlerimizi yerinden aktarıyoruz.

VAN MÜZESİ'NDE URARTULARDAN BUGÜNE UZANAN ÖRGÜ SANATI

Festivalin önemli duraklarından biri olan Van Müzesi, yalnızca arkeolojik hazineleriyle değil, aynı zamanda yaşayan kültürün izlerini barındıran etkinlikleriyle de ilgi çekti. Burada el sanatları standında bizi karşılayan bir kadın sanatçı, Urartulardan bu yana sürdürülen beş şişli çorap örme geleneğini bizlere anlattı. Kültürel mirasın bugüne taşınmasına katkı sağlayan sanatçı, Haberler.com'a özel röportaj verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Biz çorap örüyoruz ama beş şişli çorap yöntemiyle. Bunlar ta Urartular döneminde yapılmış. Nenelerimizden, annelerimizden gördüğümüz kadarıyla örüyoruz. Genelde kök boyalarla kendi hazırladıkları iplikleri yününü eğirerek bu beş şişli örme işlemini yapıyoruz. Motiflerimiz koç boynuzu, yılan motifi, çiçekler, böcekler… O günkü ruh halimize göre şekilleniyor."

Sanatçı, örgü sürecinin zahmetli ama bir o kadar da değerli olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Örmesi zor, zahmetli ama bir o kadar da güzel. Emeği olan şiş örgü geleneğimiz bugüne kadar gelmiştir. Kültürümüzü yaşatıyoruz, emek veriyoruz."

FESTİVAL BOYUNCA SANAT, TARİH VE YEREL LEZZETLER BİR ARADA

Van Kültür Yolu Festivali; konserlerden sergilere, gastronomiden sokak gösterilerine kadar çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Van Müzesi, Atatürk Kültür Parkı, Van Kalesi çevresi ve sokak sahnelerinde gerçekleşen performanslar bölge halkı kadar turistlerin de ilgisini çekti. Ayrıca, festival kapsamında Van kedisi temalı sanatsal sunumlar ve yöresel tatların tanıtıldığı stantlar da büyük beğeni topladı.

Van'ın zengin tarihini ve kültürünü bir araya getiren bu festival, geçmişle bugünü buluşturarak yeni kuşaklara kültürel aktarımı hedefliyor. Festival, 20 Temmuz'a kadar sürecek.