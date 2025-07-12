Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen - Son Dakika
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Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen

Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen
12.07.2025 12:35
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en özel duraklarından biri olan Van, ikinci kez kültür, sanat ve gastronomi dolu etkinliklerle sanatseverleri ağırlıyor. 9 gün sürecek festivalde konserlerden sergilere, atölyelerden belgesel gösterimlerine uzanan 300'den fazla etkinlik Van'ın dört bir yanında izleyiciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği, Türkiye'nin 7 bölgesinde, 20 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalin en özel duraklarından biri olan Van Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca Van'ın dört bir yanında kültür, sanat ve gastronomi ile dolu etkinliklerle Vanlılarla buluşacak. Doğu'nun incisi, kadim şehir Van, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ikinci kez kültür ve sanatın buluşma noktası oldu.

Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen

Festival, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın katılımıyla Van Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen

Açılış konuşmasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Türkiye'nin dört bir yanından, bölge şehirlerimizden, hatta sınır ötesinden pek çok kişi de bu festivallerimize katılıyor. Kültür Yolu Festivali bu noktadan ele alındığında yalnızca sanatın ve kültürün değil aynı zamanda turizmin ve ekonominin de kalbinin attığı, şehirlerimizin 'Marka Şehir' olma vizyonuna hizmet eden bir organizasyon haline gelmiş durumda. Van bu noktada zaten geçmişten günümüze bir marka şehir ve tam da bu nedenle Kültür Yolu Festivali bu şehre çok yakışıyor" dedi.

Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen

HAKKARİ'DEN AĞRI'YA, SİİRT'TEN BİTLİS'E TÜM KOMŞU ŞEHİRLERİ BEKLİYORUZ

Bakan Yardımcısı Çam, konuşmasının devamında şunları vurguladı:

"Van'ın kadim mirası ile taşıdığı merkez şehir olma özelliği, inanıyorum ki bu festival süresince de kendisini gösterecek. Vanlıların yanı sıra Türkiye'nin her yerindeki özellikle de Hakkari'den Ağrı'ya, Siirt'ten Bitlis'e ve Şırnak'a kadar tüm komşu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızı, 9 gün sürecek bu kültürel şölene ortak olmaya davet ediyorum. Bir arada olmanın, bir ve beraber olmanın en anlamlı hali kültürle, sanatla, müzikle ve edebiyat ile birlikte olmaktır."

VAN 300 ETKİNLİKLE SANATA DOYACAK

Festivalin açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi ve ziyaretçiler, Van Müzesi'nde yer alan sanat sergilerini gezdi. Resul Çelik'in "Gizem Dolu Anadolu", İsmail Erdoğan'ın "Van Yadigârı" ve "Işık Doğudan Yükselir" sergileriyle Van'ın kültürel mirasına sanat penceresinden tanıklık edildi.

Zafer Karaokay'ın "Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi" geçmişe nostaljik bir yolculuk sunarken, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne ait koleksiyonlardan oluşan "Kuşlar ve Şeyler", "Kişisel Seramik", "Van Geleneksel El Sanatları" ve "Urartudan Günümüze Kadın" sergileri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca, Yaşayan Miras teması altında hazırlanan "Çorap Sergisi", "Türkiye'nin Minyatürleri", "Türkiye'nin Ustaları" belgesel gösterimi ve dijital hareketli minyatür uygulamaları da ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Rıza Bey'in "Gökyüzünden Türkiye" başlıklı fotoğraf sergisi ise ziyaretçilere Türkiye'yi kuşbakışı keşfetme fırsatı verdi.

TARİHİN İÇİNDE SANAT: HÜSREVPAŞA CAMİİ'NDE "ADİL-İ MUTLAK"

Açılış programı, Van'ın sembolik mekânlarından Hüsrevpaşa Camii Külliyesi'nde, Ziya Kadan'ın "Adil-i Mutlak" sergisi ile devam etti. Tarihî dokunun içinde gerçekleşen bu sanat buluşması, izleyicilere unutulmaz bir atmosfer sundu.

Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen

PICASSO ŞİMDİ DE VAN'DA

Günün son durağı ise Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi oldu. Burada sanatseverler, dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso'nun "Yaratılış Her Şeydir" başlıklı eserleriyle buluştu. Bu özel sergi, Van'daki sanat programına evrensel bir değer kattı.

Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen

9 GÜNLÜK İLHAM DOLU SANAT MARATONU BAŞLADI

Van Kültür Yolu Festivali, 12 Temmuz itibarıyla başlayan zengin programıyla 9 gün boyunca konserler, atölyeler, sergiler ve kültürel etkinliklerle hem Vanlılara hem de şehri ziyaret eden sanatseverlere ilham verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği, Türkiye'nin 7 bölgesinde, 20 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalin en özel duraklarından biri olan Van Kültür Yolu Festivali, 9 gün boyunca Van'ın dört bir yanında kültür, sanat ve gastronomi ile dolu etkinliklerle Vanlılarla buluşacak. Doğu'nun incisi, kadim şehir Van, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ikinci kez kültür ve sanatın buluşma noktası oldu.

Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van Kültür Yolu Festivali sanatla kapılarını açtı: 300 etkinlik, 9 günlük şölen - Son Dakika

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