Van Kültür Yolu Festivali, şehre kültürel ve ekonomik değer katıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Van Kültür Yolu Festivali'nin şehrin tarihsel, kültürel ve ekonomik değerlerini ulusal ve uluslararası alanda görünür kıldığını belirtti. Festivalin çocuklara yönelik etkinliklerle geleceğe kültürel miras taşıdığını, turizm ve ticarete de canlılık kattığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Van'ın tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekerek, şehrin ticaret yollarının kesişiminde yer alan kadim bir medeniyet merkezi olduğunu vurguladı. Çam, "Van tarihi birikimi, kültürel zenginliği ve coğrafi konumuyla sadece ülkemiz için değil, dünya için de stratejik bir öneme sahip," dedi.

Kültür Yolu Festivali'nin bu bağlamda önemli bir işlev üstlendiğini belirten Çam, "Van sadece kendini değil, Türkiye'nin bu bölgesini tüm ülkeye ve uluslararası alana tanıtma imkânı buluyor," diye konuştu. Festivalin, binlerce noktada Türkiye'nin kültürel gücünü yansıttığını ifade etti.

VAN'A EKONOMİK VE TURİSTİK KATKI SAĞLIYOR

Serdar Çam, Kültür Yolu Festivali'nin Van'a ekonomik ve kültürel anlamda kalıcı katkılar sunduğunu belirtti. Uluslararası sergilerle, özellikle Picasso gibi büyük isimlerin eserlerinin Van'da sergilenmesi sayesinde şehrin sadece yerel değil küresel ölçekte de dikkat çektiğini ifade etti.

Festivalin yıllar içinde büyüyerek daha geniş kitlelere ulaşacağını dile getiren Çam, "Bu etkinlikler, şehirde turizmi, gastronomiyi ve ticareti canlandırıyor. Hem Van'a hem de ülkemizin ekonomisine büyük bir dinamizm katıyor," dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN GELECEĞE TAŞINAN BİR MİRAS

Festivalin çocuklara yönelik özel alanlarının da bulunduğunu vurgulayan Çam, yaz tatilinde aileleriyle festivale katılan çocuklar için hazırlanan "Çocuk Köyü"nün önemine değindi. El becerilerini geliştiren, eğitici ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı bu alanlarda çocukların geçmişten gelen kültürel mirası erken yaşta tanımaları sağlanıyor.

"Çocuklar bu etkinliklerle hem öğreniyor hem de kültürel değerlerle bağ kuruyor. Bu, gelecek nesillerin mirasımızı sahiplenmesi açısından çok kıymetli bir adım," diyen Serdar Çam, Kültür Yolu Festivali'nin yalnızca Türkiye için değil, uluslararası kültür ve sanat dünyası için de büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.