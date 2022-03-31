Viyana'da "Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Tiyatrosu" başlıklı konferans - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, 18. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa tiyatrolarındaki yansımalar ve iki kültür arasındaki etkileşimin ele alındığı 12 ciltlik çalışma tanıtıldı.

Viyana Don Juan Arşivi ve Hollitzer Verlag'ın "Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Tiyatrosu" (Ottoman Empire and European Theatre) konulu kitap serisi projesi Viyana YEE'nin konferans salonunda ilgililerin beğenisine sunuldu.

2008'de başlatılan proje 18. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa Tiyatrolarındaki yansımalara odaklanırken iki kültür arasındaki etkileşimleri akademik çerçevede ele alıyor.

Eserin oluşturulma sürecine ilişkin konuşma yapan Viyana Don Juan Arşivi Müdürü Dr. Matthias Pernersdorfer, YEE ile önceki yıllarda da farklı projelerde çalıştıklarını, bugünkü konferansta da birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kitabın editörlerinden Suna Suner de yaklaşık 14 yıllık çalışmanın sonucunda ortaya çıkan 12 ciltlik eseri tanıtan bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından Yeden Türk Müziği Topluluğu tarafından 18. yüzyıla ait klasik Türk müziği örnekleri seslendirildi.

Programa Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.???????