Viyana'da süren Ramazan Festivali'ne çok sayıda gurbetçi katıldı - Son Dakika
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Viyana'da süren Ramazan Festivali'ne çok sayıda gurbetçi katıldı

18.04.2022 02:18
Viyana'da süren Ramazan Festivali'ne çok sayıda gurbetçi katıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Karagöz ve Hacivat, meddah ve orta oyunu gibi tiyatro ve temaşa gösterilerinin sahnelendiği Ramazan Festivali'ne gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Karagöz ve Hacivat, meddah ve orta oyunu gibi tiyatro ve temaşa gösterilerinin sahnelendiği Ramazan Festivali'ne gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

Avusturya'da ilk defa düzenlenen ve 9 Mayıs'a kadar sürecek "Viyana Ramazan Festivali", Türkiye'deki ramazan atmosferini yansıtıyor.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Mehmet Ali Tuncer ve ekibi tarafından her gün tiyatro gösterileri yapılıyor.

Ramazan süresince tanınmış ses sanatçılarının konser vereceği festivalde, yeme içme stantlarının yanı sıra ebru, hat gibi Türk sanatlarını yakından tanıma imkanı davetlilere sunuluyor.

Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlk günden beri inanılmaz derecede hınca hınç doldu, insanlar (Avusturya'nın kentleri) Linz'den, Salzburg'dan, çeşitli yerlerden akın akın geldi, hatta İsviçre'den gelenler oldu." dedi.

Böylesi bir kalabalığa karşı oynamaktan büyük keyif aldıklarını ifade eden Tuncer, orta oyunu olarak 9 farklı oyun sergilediklerini, meddah gösterisi, Karagöz ve Hacivat oyununu izleyiciyle buluşturduklarını anlattı.

Gurbetçi gençlerden geleneksel Türk temaşa sanatına ilgi

Tuncer, gurbette yaşayan Türk gençlerinin gösterileri büyük bir ilgi ile takip ettiklerini vurgulayarak, "İlk defa gelip Karagöz ve Hacivat izleyen çocukların hayranlık duyduklarını gördük, anne babalarıyla 'ne olur resim çektirelim' diye can attıklarını gördük. Bu da bizi inanılmaz mutlu etti." diye konuştu.

Türkiye'de düzenlenen ramazan programlarının neredeyse birebir aynısının bu festivalle Viyana'ya taşındığına işaret eden Tuncer, festivali organize edenlere teşekkür etti.

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Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşundan iftar programı Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşundan iftar programı

Avusturya, Tiyatro, oyunlar, Viyana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Viyana'da süren Ramazan Festivali'ne çok sayıda gurbetçi katıldı - Son Dakika


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