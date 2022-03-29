Viyana Yunus Emre Enstitüsünde "Kırkambar" fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Viyana Yunus Emre Enstitüsünde "Kırkambar" fotoğraf sergisi düzenlendi

29.03.2022 02:30
Viyana Yunus Emre Enstitüsünde "Kırkambar" fotoğraf sergisi düzenlendi

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde, Türk ve Avusturya tarım kültüründe önemli yere sahip tahıl ambarları ve dünyada örneğine pek rastlanılmayan "arı serenlerinin" anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde, Türk ve Avusturya tarım kültüründe önemli yere sahip tahıl ambarları ve dünyada örneğine pek rastlanılmayan "arı serenlerinin" anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliğinin mali desteği ile hayata geçirilen, Antalya Kültürel Miras Derneği koordinatörlüğünde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Avusturya'dan Diskeles Derneği ortaklığıyla yürütülen Kırkambar Projesi'nde Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de iştirakçi olarak yer alıyor.

Sergide, Türkiye'deki kırsal mimari öğelere dikkati çeken proje kapsamında kayıt altına alınan, özellikle Antalya'nın Elmalı ilçesi sınırlarındaki bal üretimi için yapılan arı serenlerinin yanı sıra, sedir ağacından çivi kullanılmaksızın geçme tekniği ile inşa edilmiş tahıl ambarlarına ait fotoğraflar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fotoğraf sergisine Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert, Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz ve davetliler katıldı.

Kırkambar Projesi Koordinatörü Dr. Selda Baybo, sergi hakkına AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu proje kapsamında, Elmalı ilçesinin 60'a yakın mahalle ve köyünde kırsal mimarinin önemli örneklerinden tahıl ambarlarını işlediklerini ifade etti.

Baybo, "Serginin konusu, her iki kültürde ortak olarak kullanılan, yüzlerce yıldır buradaki çiftçilerin de kullandığı, evleriyle beraber, kimi evinin yanında, kimi altında ev üstünde ambar şeklinde örnekleri var, çiftçilerin hayatlarındaki en önemli kırsal mimari unsurlardan bir tanesi tahıl ambarları." şeklinde konuştu.

Dünyada birçok yerde bulunan tahıl ambarlarının "insanlığın ortak hafızası ve ortak mirası" olduğunu kaydeden Baybo, tahıl ambarlarının iki kültürü, Türkiye ve Avusturya'yı birbirine bağlayan bir unsur olduğunu dile getirdi.

Tahıl ambarlarının artık modern tarımda ihtiyaç duyulmadığı için zamanla yok olduklarına işaret eden Baybo, Avrupa'da benzer süreçlerin çok daha önce yaşandığını, bununla beraber söz konusu kırsal mimarinin korunması ve yaşatılması amacıyla özellikle Avusturya'da bu tahıl ambarlarının geçmişte çiftçilerin hangi koşullarda tarım yaptığı ve tahılları nasıl koruduğunu anlatan müzelere dönüştürüldüğünü sözlerine ekledi.???????

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Yunus Emre, Avusturya, Viyana, Tarım, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Viyana Yunus Emre Enstitüsünde 'Kırkambar' fotoğraf sergisi düzenlendi - Son Dakika


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