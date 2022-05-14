Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika
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Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını

14.05.2022 19:41

Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Yalova'da ziyaretçi akınına uğradı.

Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını

YALOVA - Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Yalova'da ziyaretçi akınına uğradı.

Çanakkale Deniz Savaşlarında destan yazarak düşman donanmasını bozguna uğratan ve tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin birebir benzeri 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde inşa edilmişti. Müze olarak kullanılan gemi Türkiye'nin çeşitli limanlarına giderek ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

7 mayıs itibariyle Marmara Denizi'ndeki limanlarını dolaşan TCG Nusret Müze Gemisi'nin son durağı Yalova oldu. Kartal İskelesi'nde demir attan müze gemiyi binlerce kişi ziyaret etti. Uzun kuyrukların oluştuğu müze gemisinin önünde vatandaşlar ziyaret için uzun süre bekledi.

Gemiyi ziyaret eden vatandaşlara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri personeli tarafından Nusret Mayın Gemisi'nin tarihçesi hakkında bilgi verildi. Çanakkale Savaşlarında düşmanın bozguna uğratılmasında önemli görev üstlenen geminin birebir benzerini gezen vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

23 mayısa kadar Marmara Denizi'ndeki limanları dolaşmaya devam edecek gemi, 6-16 haziran tarihlerinde ise Ege Denizi limanlarında vatandaşlarla buluşacak.

Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını
Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını
Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını
Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını

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Çanakkale, Yalova, Mayın, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da TCG Nusret Müze Gemisi'ne ziyaretçi akını - Son Dakika


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