Yapımcı M. Kerem Kurtuluş\'un yeni filmi \'Toprağa Dönüş\' belgeselinin festival yolculuğu başlıyor

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Ailesiyle birlikte 2 yaşında New York'a yerleşen Tevfik, 35 yaşında dede ocağına dönerek babasının doğduğu eve yerleşir ve Rize'de yeni bir hayat kurar.Amerika'da maceralı bir gençliği olan Tevfik orada oyunculuk ve DJ'lik dışında bir de şirket sahibidir. Ancak aradığı huzur yolculuğu sonunda kendini dede ocağında Rize'de bulur. 19 yıldır Rize'de yaşayan Tevfik, iki çocuk babasıdır. Çay ile kivi üreterek hayatını devam eden Tevfik, akıcı İngilizcesi sayesinde boş vakitlerinde turistlere rehberlik de yapıyor.

Toprağa Dönüş filmi, Kerem Kurtuluş'un yönetmenliğinde haziran ayında 4 gün, eylül ayında ise 3 gün olmak üzere toplamda 7 günde Rize'de çekildi. Rize'nin doğal güzellikleri eşliğinde anlatılan bu samimi ve etkileyici hikaye, izleyicilere Tevfik'in toprakla ve geçmişiyle olan bağını aktarıyor.

Kerem Kurtuluş'un hem yönetmen hem de yapımcı olarak yer aldığı filmin kurgu yönetmeni ise Emre Akbulut. Pardy Prodüksiyon yapımı olan Toprağa Dönüş, önce ulusal ve uluslararası film festivallerinde gösterime girecek. Festival sürecinin ardından televizyon izleyicisiyle buluşması planlanan Toprağa Dönüş, doğa ile iç içe bir yaşamın derinliklerini keşfetmek isteyen izleyicilere hitap ediyor.