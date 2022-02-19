YEE tarafından düzenlenen "Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı" başladı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile Bosna Hersek'in bağımsızlığını yeniden kazanmasının 30. yıl dönümüne özel eğitim programı düzenliyor.

YEE İstanbul Eğitim Merkezinde düzenlenen "Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı"nın açılışına YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç katıldı.

Açılışta konuşan Ateş, Türkiye ile Bosna Hersek arasında tarihten gelen dostluk ve akrabalık ilişkilerini her alanda daha da güçlendirmeye çalıştıklarını, iki ülke arasındaki ilişkilere, kültürel ve insani alanlarda daha çok muhteva kazandırılmasına büyük önem atfettiklerini söyledi.

Kültürlerin birbirlerinin tamamlayıcıları olduğuna değinen Ateş, "Yunus Emre Enstitüsü kurulduktan sonra ilk merkezimiz Saraybosna'da açıldı. Bu da Bosna Hersek'in Türkiye ve Yunus Emre Enstitüsü için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Bosna Hersek'i Türk kültür köklerinin yansıması olarak yani birlikte yaşadığımız ve oluşturduğumuz bir medeniyetin parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Şeref Ateş, aktif bir eylem türü olarak 'barış'ı önemsediklerini vurgulayarak, YEE olarak temel amaçlarının 'selam' kültürünü dünyada yaygınlaştırmak olarak açıkladı.

Büyükelçi Adis Alagiç ise Yunus Emre Enstitüsünün Balkanlardaki barışın daha da güçlendirilmesi adına oldukça önemli bir misyon edindiğine dikkati çekerek, Yunus'un evrensel barış mesajını, Enstitünün yürütmüş olduğu eğitim, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında başarıyla bütün dünya ülkelerine ulaştırdığını ifade etti.

Böyle bir programın parçası olmaktan duyduğunu mutluluğu dile getiren Alagiç, gelecekte de Yunus Emre Enstitüsü ile birlikte böylesine yararlı, insana dokunan bilimsel etkinlikler yaparak dünya barışına katkı sağlamak istediklerini aktardı.

Alagiç, Boşnakların ihtiyacı olan her şeyin Türkiye'de bulunduğunu vurgulayarak, "Girişimcilik, sivil toplum kuruluşları ve dernekçilik, ticaret, yatırımlar, ileri teknoloji, devletçi anlayış. Bütün bunlardan daha çok etkileşime girerek istifade edebiliriz. Özellikle bugün başlayan programla birlikte iletişim alanında önemli katkılar sunulacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üç hafta boyunca devam edecek Kültürlerarası Stratejik İletişim Uygulamalı Eğitim Programı, "Stratejik Analiz", "Stratejik İletişim" ve "Stratejik Angajman" modülleri üzerinden ilerleyecek.

Türkiye'nin önde gelen akademisyen, diplomat, bürokrat, sanatçı, iş insanı, asker ve gazetecilerinin katkıları ile seminerler ve atölye çalışmaları ekseninde uygulamalı olarak devam edecek programa, Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de yükseköğrenim görmüş ya da görmekte olan, Türkçe bilen Bosna Hersek vatandaşları katılacak.

Programda Adis Alagiç, Deniz Ülke Arıboğan, Havva Kök Arslan, Şeref Ateş, Şekip Avdagiç, Melih Barut, Mesut Hakkı Caşin, Burak Küntay, Fikret Özer, Erkan Saka, Hasan Şehoviç, Görgün Taner, Emel Topçu, Erhan Türbedar, Osman Can Ünver, Ali Murat Vural ve Ahmet Yıldız eğitim ve seminer vermek için yer alacak.

Programın ikinci aşamasının ise Saraybosna'da yapılması planlanıyor.