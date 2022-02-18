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Yerli aşı TURKOVAC'ın serüveni TRT Belgesel ekranlarında yayımlanacak - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ın serüveni TRT Belgesel ekranlarında yayımlanacak

18.02.2022 13:39
Yerli aşı TURKOVAC'ın serüveni TRT Belgesel ekranlarında yayımlanacak

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türk bilim insanlarının yoğun çalışmaları sonucunda tüm fazları tamamlanarak üretilmeye ve uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısının serüveni, yarın saat 22.00'de ilk kez TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türk bilim insanlarının yoğun çalışmaları sonucunda tüm fazları tamamlanarak üretilmeye ve uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısının serüveni, yarın saat 22.00'de ilk kez TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli aşı TURKOVAC, acil kullanım onayı alarak tüm dünyanın kullanımına sunuldu. Son 50 yıldır hücreden üretim safhasına kadar gelebilen ilk yerli aşı TURKOVAC, Türkiye'yi Kovid-19 aşısını bulan 9 ülkeden biri yaparak gurur kaynağı oldu.

Deneyimli bilim kadrosunun himayesinde geliştirildi

Türkiye'nin tıp tarihinde bugüne kadar bir virüs için yapılan en büyük araştırma ve geliştirme projesi olan TURKOVAC aşısı, yüksek teknoloji ve deneyimli bilim kadrolarının himayesinde sürdürüldü. 41 merkez, 28 ilde 700'den fazla sağlık profesyoneli, aşının klinik çalışmalarına katkı sağladı.

Bu başarının her aşaması TURKOVAC belgeselinde ele alınacak. Belgeselde, TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ve süreçte görev alan önemli isimlerin açıklamalarına yer verilerek, bu aşının yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığı sorusu da yanıt bulacak.

TURKOVAC belgeseli, yarın saat 22.00'de ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

İstanbul'un 1700 yıllık sırrı "Gizemli Tarih" ile aydınlanıyor

Ayrıca Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın araştırmalarıyla her bölümde farklı bir tarihi gizemin üzerindeki sır perdesini ortadan kaldıran "Gizemli Tarih"te, karanlıkta kalan olaylar, kişiler ve antik yapıların gerçek hikayeleri, modern bilimin yardımıyla çözülmeye çalışılıyor.

Yeni bölümünde 1700 yıl önce İstanbul'da inşa edilen Büyük Hipodrom'u konu alan belgesel, yapının tarihte saklı sırlarına ulaşmak üzere keşfe çıkacak.

Talha Eyüboğlu'nun yazıp yönettiği ve Prof. Dr. Kırık'ın sunduğu "Gizemli Tarih" yeni bölümüyle 20 Şubat saat 20.00'de TRT Belgesel'de yayımlanacak.

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TRT Belgesel, Belgesel, TURKOVAC, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yerli aşı TURKOVAC'ın serüveni TRT Belgesel ekranlarında yayımlanacak - Son Dakika


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