Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor - Son Dakika
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Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor

24.03.2022 13:44
Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, mart ayının son günlerinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı turistler, mart ayının son günlerinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlkbaharın ilk ayı olan martta yoğun kar yağışının da etkisiyle otellerin doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Palandöken, şu sıralar çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kar kalınlığının 206 santimetreye ulaştığı, birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken'e gelen turistler, kayağın yanı sıra snowboard, kızak, buz duvarı tırmanışı, dev salıncakta sallanma, zipline keyfi yapıp insan sapanına binerek eğlenceli vakit geçiriyor.

Mart ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen kayak heyecanının devam ettiği Palandöken'e gelenler gece kayağı da yapma fırsatı buluyor.

Aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'e İranlı turistlerin yanı sıra balayını geçirmek isteyen çiftler de rağbet gösteriyor.

Rize'den kayak yapmak için gelen Osman Nuri Kambur, AA muhabirine, yaklaşık üç ündür aralıklarla yağan karın Palandöken'de kayak yapmanın keyfini artırdığını ifade etti.

Kambur, "Geçen yıl Palandöken'e geldiğimde kar azdı, bu sene balayına geldik ve çok güzel atmosfer var. İlkbaharda mart ayında bu kadar güzel bir tatil yapacağımızı düşünmemiştik. İyi ki burayı tercih ettik." diye konuştu.

Gülser Korkmaz, arkadaşlarıyla geldiği Palandöken'de mart ayına rağmen kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşadıklarını söyledi.

Üniversite öğrencisi Doğukan Kudal, Trabzon'dan geldiğini, son günlerde yağan karla pistlerdeki kar kalitesinin arttığını dile getirdi.

Palandöken'de ailesiyle kayak yapan Afra Başer Özkara da "Palandöken haricinde ilkbaharda başka yerde bu kadar güzel vakit geçirilemez. Herkesi Erzurum'a kayak yapmaya davet ediyorum." dedi.

Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor
Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor
Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor
Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor

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Kayak Merkezi, Erzurum, Mart, kar, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yerli ve yabancı turistler, Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi yaşıyor - Son Dakika


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