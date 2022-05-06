Yonca Lodi ve Serkan Çağrı "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri"nde konser verdi - Son Dakika
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Yonca Lodi ve Serkan Çağrı "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri"nde konser verdi

06.05.2022 00:15
Yonca Lodi ve Serkan Çağrı "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri"nde konser verdi

Sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, Keşan Belediyesince düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında konser verdi.

Sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, Keşan Belediyesince düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanında sahneye çıkan Lodi ve Çağrı, sevilen şarkıları seslendirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konserin ardından Lodi ve Çağrı'ya çiçek ve plaket takdim etti.

Helvacıoğlu, Lodi'ye geri dönüşüm malzemelerinden yapılan mikrofon, Çağrı'ya ise klarnet hediye etti.

Yonca Lodi ve Serkan Çağrı Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri nde konser verdi
Yonca Lodi ve Serkan Çağrı Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri nde konser verdi
Yonca Lodi ve Serkan Çağrı Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri nde konser verdi

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Serkan Çağrı, Hıdırellez, Yonca Lodi, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yonca Lodi ve Serkan Çağrı 'Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konser verdi - Son Dakika


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