Yunus Emre Oratoryosu, 5 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde - Son Dakika

2021 yılı, Türk dili ve kültürünün önemli halk şairi olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması nedeniyle; Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan edilmesinin yanında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri kapsamına alındı. Bu anlamlı yıldönümü dolayısıyla; İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 5 Kasım 2021 Cuma günü saat 20.00'de Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu ile AKM Tiyatro Sahnesi'nde olacak.

13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış, Türkçe şiirin öncüsü olan halk ozanı ve düşünürü Yunus Emre… Öz Türkçe ile yazdığı şiirlerinde, varoluş ve insana dair felsefi görüşler ileri sürmüştür. Türk Beşleri arasında sayılan besteci Ahmet Adnan Saygun, Yunus Emre şiirlerine dayanan ilk Türkçe oratoryo olan 'Yunus Emre Oratoryosu'nu 1943 yılında tamamlamıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk müziğinin en çok seslendirilen eserlerinden olan 'Yunus Emre Oratoryosu' Saygun'un en önemli yapıtı olma özelliğini taşıyor. Yunus Emre'nin yaşam, ölüm, Tanrı, kadere dair felsefesini 'dost'a ulaşmasını konu alır.5 Kasım akşamı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Şef Serdar Yalçın yönetecek. Solistler; Soprano Özgecan Gençer, Mezosoprano Nesrin Gönüldağ, Tenor Berk Dalkılıç ve Bas Zafer Erdaş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu ile birlikte sahnede olacaklar. Koro şefi ise Volkan Akkoç.