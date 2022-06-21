"Tiyatral gösteriyi Büyükçekmece ailemle birlikte izledik. Tarihin önemli kadınlarını canlı olarak izleyebilmek bizleri bir kez daha gururlandırdı. Türkiye ve Dünya tarihine ismini altın harflerle yazdırmış kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: DHA

İlknur Güntürkün Kalıpçı, Büyükçekmece, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

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