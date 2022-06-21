'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu

21.06.2022 10:55
'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu

'Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu.

'Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın hazırlayıp sunduğu 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatral gösteriye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Gösterinin finalinde oyunculara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından çiçek takdim edildi.

"SAYGI VE SEVGİYLE ANIYORUM"

Atatürk Kültür Merkezi'nde gösteriyi Büyükçekmece halkıyla beraber izleyen Dr. Akgün, oyuncuları tebrik ederek şunları söyledi:

"Tiyatral gösteriyi Büyükçekmece ailemle birlikte izledik. Tarihin önemli kadınlarını canlı olarak izleyebilmek bizleri bir kez daha gururlandırdı. Türkiye ve Dünya tarihine ismini altın harflerle yazdırmış kadınlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."


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Kaynak: DHA

İlknur Güntürkün Kalıpçı, Büyükçekmece, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Zamansız Kadınlar' tiyatral gösterisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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