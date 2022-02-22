0'lerin Ünlü Caz Sanatçısı Hayatını Kaybetti

1980'lerin ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti. Falay, son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde hayatını sürdürüyordu.

Ahmet Muvaffak Falay'ın cenazesi, 23 Şubat günü memleketi olan Kuşadası'nda ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Ahmet Muvaffak Falay kimdir?

Ahmet Muvaffak Falay; 30 Ağustos 1930 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi kendisine küçükken Mafilli diye seslenirken daha sonraları Maffy lakabı ile anılmaya başladı. Kuşadası bandosunda başlayan müzik hayatı Ankara Konservatuvarı ile devam etti. Yedi yıl süreyle trompet ve piyano çalan Falay, ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie'yi Türkiye ziyaretinde karşılayanlardan oldu ve Gillespie tarafından başarılı bir müzisyen olarak kendisinden övgüyle bahsettirdi. Sonraki süreçte İsveç'e yerleşen ve burada müzik hayatına devam eden Ahmet Muvaffak Falay dünyanın farklı ülkelerinde caz orkestralarında trompet çaldı. 1985 yılında ise kendi caz grubunu kurarak konserler vermeye başladı. 1992 yılında Sevda, 1986 yılında we six, 1993 yılında Maffy Falay Sextet, 1996 Hank's Tune albümlerini çıkardı. 2005 yılında 12. İstanbul Caz Festivalinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülünü aldı. 2011 yılında Altın Güvercin Müzik Yarışması kapsamında heykeli Kuşadası'na dikildi.