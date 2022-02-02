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02.02.2022'de ikiz kardeşler nikah kıydı - Son Dakika

02.02.2022'de ikiz kardeşler nikah kıydı

02.02.2022 16:58
02.02.2022'de ikiz kardeşler nikah kıydı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Nalan ve Nagihan Nurtekin isimli ikiz kardeşler 02.02.2022 tarihini ölümsüzleştirerek aynı anda evlendi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Nalan ve Nagihan Nurtekin isimli ikiz kardeşler 02.02.2022 tarihini ölümsüzleştirerek aynı anda evlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 2022'nin 2'nci ayının 2'nci günü çılgınlığı yaşandı. Bu durum Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde boyut atladı. Lüleburgaz'da yaşayan Nalan ve Nagihan Nurtekin isimli ikiz kız kardeşler hayatlarının her anında olduğu gibi evlendikleri anda da birlikte yer aldı. Tarihi birlikte ölümsüzleştiren ikizler Emre Kahya ve Berkay Yavuz ile evlendi. Lüleburgaz Belediyesi'nde gerçekleştirilen nikahı belediye başkanı Dr. Murat Gerenli kıyarak, evlilik cüzdanları ikiz kardeşlere verdi.

Aynı anda nikahları kıyıldı

Aynı anda evlenme düşüncesinin uzun süredir akıllarında olduğunu söyleyen ikizlerden Nalan Nurtekin, "Bu bizim aklımızda olan bir fikirdi kardeşimle. Ama eşlerimiz kardeş ya da ikiz olmadıkları için böyle bir şey teklif edemedik. Sonrasında bunu onlar düşünmüşler. Onlardan böyle bir teklif gelince biz de mutlu olduk. Teşekkür ederiz" dedi. Nagihan Nurtekin de aynı anda evlenme önerisinin eşlerinden gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek, "Bu anı da bu şekilde ölümsüzleştirmek bizim için çok güzel. Ekstra bir heyecan var. Çok mutluyuz" dedi. - KIRKLARELİ

02.02.2022'de ikiz kardeşler nikah kıydı
02.02.2022'de ikiz kardeşler nikah kıydı
02.02.2022'de ikiz kardeşler nikah kıydı

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Lüleburgaz, Kırklareli, Türkiye, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 02.02.2022'de ikiz kardeşler nikah kıydı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 02.02.2022'de ikiz kardeşler nikah kıydı - Son Dakika
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