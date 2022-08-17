#039;dişi Serdar Ortaç' Benzetmesi Şaşırttı! - Son Dakika
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#039;dişi Serdar Ortaç' Benzetmesi Şaşırttı!

17.08.2022 13:50
#039;dişi Serdar Ortaç' Benzetmesi Şaşırttı!

Ünlü aranjör Suat Aydoğan, kendi yazıp bestelediği şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Caroline Yılmaz için "Dişi Serdar Ortaç" dedi. İşte detaylar...

Caroline Yılmaz, sözü ve müziği kendine ait olan Dönmem adlı yeni şarkısının başarısını, aranjörü Suat Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla Arnavutköy'deki Jemiyet adlı mekanda kutladı.

Kutlama sonrası Suat Aydoğan ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Caroline "Sözü ve müziği bana ait olan, aranjörlüğünü Suat Aydoğan'ın yaptığı şarkı klipsiz 500 bin kişi tarafından izlenince hemen kliplendirdik. Klip de çok beğenilince dostlarımızla kutlamak istedim" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YENİ BESTE FABRİKASI CAROLİNE"

Aranjör Suat Aydoğan da Caroline için " Serdar Ortaç'tan yola çıkacağım. Serdar Ortaç beste fabrikası bilindiği gibi. Artık Türkiye'nin yeni beste fabrikası Caroline Yılmaz diye düşünüyorum. Dişi Serdar Ortaç diyorum ona. Gerçekten de öyle.

İddialı oldu ama iddiam gerçek. Ben 20 yıldır Serdar ile çalışıyorum. Artık Caroline için bestede number one diyorum" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin #039;dişi Serdar Ortaç' Benzetmesi Şaşırttı! - Son Dakika

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