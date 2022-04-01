#039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu! - Son Dakika
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#039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu!

01.04.2022 01:04
#039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu!

Müzisyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Merih Ermakastar, yeni single çalışması 'Kalbim' ile sessizliğini bozdu.

Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kalbim' şarkısının aranjesini ise Tarık İster üstlenirken, şarkı kısa bir süre içerisinde müzikseverlerden tam not alarak listelere hızlı bir giriş yaptı.

Derin bir kalp sızısını anlatan ve dinleyeni içine alan sözleri ve umut veren nakarat kısmıyla ustaca birleşirken dinleyenleri duygu yolculuğuna çıkartıyor. Yeni şarkısını çektiği klip ile taçlandıran Ermakastar, klibiyle de romantizm rüzgarları estirdi. Hayranlarının uzun süredir beklediği sanatçı, "Kalbim" ile müzik piyasasına duygusal bir dönüş yaptı.

#039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu!

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Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;kalbim' ile Gönüllere Dokundu! - Son Dakika


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