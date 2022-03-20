#039;yalan Dünya' Tam Not Aldı! - Son Dakika
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#039;yalan Dünya' Tam Not Aldı!

20.03.2022 16:39
#039;yalan Dünya' Tam Not Aldı!

Arabesk-rap müziğinin güçlü sesi Maxim, yeni teklisi 'Yalan Dünya'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Şarkının dijital platformlarda yayınlanmasıyla saatler içerisinde büyük bir etkileşim alarak beğeni toplayan Maxim, müzik listelerindeki yerini aldı.

Almanya- Türkiye arası mekik dokuyan ve müzik çalışmalarına hız veren Hüseyin-Hakan Bektaş kardeşlerin kurduğu Maxim, yeni şarkılarına kliplendirmeyi de ihmal etmedi.

Avrupa'nın başarılı aranjörleri Paix ve Lolo'nun aranje ettiği 'Yalan Dünya' şarkının klip yönetmenliğini ise yine kendileri gibi sanatçı olan Cankan yaptı.

#039;yalan Dünya' Tam Not Aldı!
#039;yalan Dünya' Tam Not Aldı!

YORUMLAR
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Yalan Dünya, Müzik, Maxim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;yalan Dünya' Tam Not Aldı! - Son Dakika


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