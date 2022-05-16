1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı

16.05.2022 10:24
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı

Bir ay önce Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçiren ve belinden sakatlanan Belçim Bilgin, sosyal medya hesabından korseli fotoğraflarını paylaşarak 1 aylık süreçte yaşadıklarından bahsetti. Bu süreci ailesiyle evde geçiren Bilgin, "Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı. Şansa oldukça ihtiyacımız var" dedi.

Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, 17 Nisan'da Kapadokya tatilinden İstanbul'a dönerken trafik kazası geçirdi. Belinden sakatlanan bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele eden Bilgin, sosyal medya hesabından bu süreçte çektiği fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine seslendi.

"HAYATI UZAKTAN İZLİYORUM"

Yatağında bel korsesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaşan Belçim Bilgin, şunları yazdı: "Yine değişme zamanı, ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı! Dolunayın aydınlattığı geçen Paskalya gecesi 17 Nisan'da, Kapadokya'da bir mağaradan belki de en eski olma halime zamanda göz kırpmış dönüyordum İstanbul'a, kaza geçirdim! Daha önce yaşadığım yerden çıktı üstelik! Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı, çılgın akışı! Şansa oldukça ihtiyacımız var orası kesin."

1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı

"ALDIĞINIZ NEFES GÜZELLİKLER GETİRSİN"

"Paskalya yeniden doğumu, Şeker Bayramı birliği, 23 Nisan çocuklarımızı, Hıdırellez dileklerimizi, 16 Mayıs ay tutulması büyük değişimi hatırlatarak, güçlendirerek bizi hazırladı sanki yeni bahara, yaza. Hayatı eve sığdırmayı tartışırken; bir süredir yatağa sığdırmak zorunda kalınca, bileti kendime, yoğun, bitmeyen bir seyir halindeyim. Sürekli değişen ruh hallerim, kucağımda cevaplarını bulmam gereken sorular, anlaşılmayı bekleyen işaretler, sevgileriyle, özveriyle yaşamın en içtenlikli şarkısını şevketle fısıldayan şahane kız kardeşlerim, dostlarım, biricik ailem, sevgilim, canımın ta en içi oğlum ve en karanlıklarda kaybolduğumda kendini mucizeleriyle gösteren evrenin ilahi aritmetiği. Yalnız değiliz! Şaşkın, hayran, minnettar sevgilerimi gönderiyorum! Aldığınız nefes güzellikler getirsin!"

1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı
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Son Dakika Magazin 1 ay önce trafik kazası geçiren Belçim Bilgin, hasta yatağında yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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