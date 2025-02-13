Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu - Son Dakika
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Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in Katar'da bir hayranıyla fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddia, fotoğrafı çektiren model Ainura Daudova tarafından yalanlandı. Daudova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu bilginin sahte olduğunu belirtti. Özçivit ise iddialara herhangi bir yanıt vermedi.

13.02.2025 13:20  Güncelleme: 13:27
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Katar'a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, bir hayranıyla birlikte fotoğraf çektirmesi için 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Özçivit'in fotoğraf çektirdiği Ainura Daudova, iddialara yanıt verdi.

Arap ülkelerinin yıldız ismi Burak Özçivit, iddiaya göre bir etkinlik için gittiği Katar'da bir hayranıyla fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) aldı. Burak Özçivit, iddialara herhangi bir yanıt vermedi. Ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren kişinin ise model Ainura Daudova olduğu öğrenildi.

"SAHTE BİLGİ"

Ainura Daudov, sosyal medya hesabından yapılan bir yoruma "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulundu.

1 milyon aldığı iddia edilmişti... Burak Özçivit'e para verdiği iddiasını yalanladı

Daudov ayrıca Özçivit'ten sonra hesabındaki hareketliliği de paylaştı.

1 milyon aldığı iddia edilmişti... Burak Özçivit'e para verdiği iddiasını yalanladı
Burak Özçivit\'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Behzat:
    para için yapmiyacaginiz halt yok. 13 2 Yanıtla
  • abdullah kara:
    allah adama şans versin kısmet versin gerisi boş.. 12 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    fotografın ne sekılde cekıldıne baglı 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kara inek ipnee kimki bu altına yatar 1 0 Yanıtla
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