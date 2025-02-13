Burak Özçivit\'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

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Bu transferler için kasadan bir kuruş çıkmayacak! İşte nedeni

Katar'a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, bir hayranıyla birlikte fotoğraf çektirmesi için 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Özçivit'in fotoğraf çektirdiği Ainura Daudova, iddialara yanıt verdi.

Arap ülkelerinin yıldız ismi Burak Özçivit, iddiaya göre bir etkinlik için gittiği Katar'da bir hayranıyla fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) aldı. Burak Özçivit, iddialara herhangi bir yanıt vermedi. Ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren kişinin ise model Ainura Daudova olduğu öğrenildi.

"SAHTE BİLGİ"

Ainura Daudov, sosyal medya hesabından yapılan bir yoruma "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulundu.

Daudov ayrıca Özçivit'ten sonra hesabındaki hareketliliği de paylaştı.