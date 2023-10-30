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100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu - Son Dakika

100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu

Son Güncelleme: 30.10.2023 16:13

Cumartesi akşamı verdiği konserde 100. Yıl Marşı söylemediği iddiasıyla yuhalanan Özcan Deniz, sessizliğini bozdu. Konserinde Cumhuriyet Bayramı'na özel konuşma yaptığını söyleyen şarkıcı, marşı da organizasyon kaynaklı kargaşadan dolayı söyleyemediğini belirtti.

28 Ekim'de Kıbrıs'ta sahneye çıkan Özcan Deniz, konser esnasında 100. Yıl Marşı okumadığı iddiasıyla protesto edildi. Seyircileri çatal ve bıçaklarla masaya vurarak tepki göstermesiyle ilgili konuşan Deniz, organizasyonda yaşanan kargaşadan dolayı marşı okuyamadığını söyledi.

"100. YILI KUTLAMADIĞIM KOCA BİR YALAN VE SUİSKASTTIR"

Protesto görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Özcan Deniz, kendisini şu sözlerle savundu: "28 Ekim konserimde Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlamadığım koca bir yalan ve suikasttır. 30 Ekim'de setim başlıyor olmasına rağmen Filistin'de yaşananlardan dolayı karalar içinde sahneye çıkarak bu özel geceyi iptal ettirtmedim. Ömrümde bir kere daha yaşayamayacağım bu özel 100. yıl kutlamasında sahnede olmak ve coşkuyla kutlamak istedim."

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"KONSER KAYDI YAPILMADIĞI İÇİN GÖRÜNTÜLERE ULAŞAMIYORUM"

"Konser kaydı yapılmadığı için görüntülere ulaşamıyorum. Fakat konsere gelen bine yakın izleyiciden birileri ilk şarkıdan hemen sonra ve program sonunda yaptığım içi dolu, laf olsun diye değil gerçek duygularımı aktardığım uzun Cumhuriyet konuşmamı ve de kutlamamı kayıt etmiş ise yayınlamalarını rica ediyorum."

"ŞEFİMLE YANLIŞ ANLAŞILMADAN DOLAYI ORGANİZASYON KARGAŞASI YAŞANDI"

"Finaldeki 10. Yıl Marşını okuyamamam tamamen benim ile şefimin birbirimizi yanlış anlamamızdan kaynaklı bir organizasyon kargaşasıdır. Fakat kutlamamış değilim. Aksine içten ve de alkışlarla sürekli kesilerek yaptığım Cumhuriyet konuşmam ve de kutlamama gelen tüm izleyici şahittir. Kaydına ulaştığımda da paylaşacağım. Sevgiler..."

10. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu

Özcan Deniz, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 100. Yıl Marşı'nı söylemediği için protesto edilen Özcan Deniz kendisini savundu: Organizasyonda kargaşa oldu - Son Dakika
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