114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti

Maraton koşan ilk asırlık insan olarak bilinen Fauja Singh, Hindistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Singh'in üyesi olduğu Doğu Londra merkezli koşu kulübü "Sikhs in the City", 114 yaşındaki sporcunun ölüm haberini doğruladı.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan Fauja Singh, doğduğu yer olan Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Beas Pind köyüne yaptığı ziyarette, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Singh, olay yerinde hayatını kaybetti.

100 YAŞINDAN SONRA MARATON KOŞTU

1911 yılında, o dönem İngiliz yönetiminde olan Hindistan'ın Pencap bölgesinde dünyaya gelen Singh, uzun yıllar çiftçilikle uğraştı. Eşinin vefatının ardından oğlu ile birlikte İngiltere'ye göç etti. Koşuya ise çok geç yaşta, 89 yaşında başladı. İlk maratonunu 2000 yılında Londra Maratonu'nda 6 saat 54 dakikada tamamlayarak, 90 yaş üstü kategorisindeki rekoru kırdı.

2003 yılında katıldığı Toronto Waterfront Maratonu'nu 5 saat 40 dakikada bitirerek kişisel en iyi derecesini elde etti. 2011 yılında, 100 yaşındayken Toronto'da bir kez daha maraton koşarak, bu başarıyı gösteren ilk insan olarak tarihe geçti.