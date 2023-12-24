12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserini yavaşlattı

Kızıl Goncalar dizisine bir darbe daha! 2 mekanda çekim izinleri iptal

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. 22 Aralık'ta 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükseldi. Acı haber Türkiye'nin yüreğine bir kor gibi düşerken, şehit haberini alan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, konserini yavaşlattı.

ŞEHİT HABERİNİ ALINCA KONSERİ YAVAŞLATTI

2023'ün son günlerinde Ajda Pekkan, Ankara'da sevenleriyle buluştu. Sevilen parçalarıyla hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, askerlerimizin şehit düştüğü haberini sahnede aldı. Acı haber sonrası Türk Bayrağı eşliğinde duygusal parça seslendiren Süperstar konserini yavaşlattı.