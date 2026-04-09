12. Watsons Güzellik Ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde yıldızlar geçidi - Son Dakika
12. Watsons Güzellik Ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde yıldızlar geçidi

12. Watsons Güzellik Ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde yıldızlar geçidi
09.04.2026 14:54
Işıltılı anlar, unutulmaz performanslar ve sürprizlerle dolu 12. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, güzellik dünyasının en iyileri ile ünlü isimler ödüllerine kavuştu. Pelin Karahan, Ece Sükan, Ahu Yağtu, Burak Yörük, Ömür Gedik ve Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin gibi birçok ünlü ismin ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlendi.

Güzellik ve kişisel bakım dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, 12. yılında görkemli bir törenle gerçekleşti. Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gerçekleşen gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlenirken, Ahu Yağtu, Amor Gariboviç, Aslı İnandık, Burak Yörük, Buse Tosun Çavuşoğlu, Ece Sükan, Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Mert Demirci, Ömür Gedik, Pelin Karahan ve Serhat Şen gibi yılın beğeni toplayan isimleri de ödüle layık görüldü.

Güzellik ve kişisel bakım dünyasının en iyilerinin belirlendiği 12. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde, 29 farklı kategoride yarışan 144 aday ürün, tüketicilerin yoğun katılımıyla oylandı. Yaklaşık 1 milyon oy kullanımı ile kendi kategorilerinde en yüksek oyu alan ürünler “yılın en iyileri” arasında yerini aldı.

12. Watsons Güzellik Ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde yıldızlar geçidi

Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimler geceye dair heyecanlarını paylaşırken, davetliler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Görkemli törenin açılışı, büyüleyici bir K-Pop dansıyla yapılırken, Burak Kut’un enerji dolu sahne performansı misafirlere keyifli anlar yaşattı. Komedyen Safa Sarı’nın gösterisi ise davetlilerden büyük alkış aldı.

Gecenin finaline imzasını atan Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin ise en sevilen şarkılarını seslendirdikten sonra “Sonsuz Başarı” ödülüne layık görüldü.

12. Watsons Güzellik Ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde yıldızlar geçidi

“En Güzel Gülümseme” ödülünün sahibi olan Ahu Yağtu ile cemiyet hayatının sevilen ismi Bilge Öztürk, “Yılın Moda Tasarımcısı” ödülüne layık görülen Amor Gariboviç’in bu geceye özel tasarlanan kıyafetleriyle göz kamaştırdı.

Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde bu yıl da güzellikleri ve ilham veren başarılarıyla öne çıkan isimler sahnedeydi:

  • “En Güzel Saç Ödülü” – Aslı İnandık & Mert Demirci
  • “En Güzel Göz Ödülü” – Pelin Karahan
  • “En Güzel Cilt Ödülü” – Ece Sükan
  • “En Güzel Gülümseme” – Ahu Yağtu & Burak Yörük
  • “Yılın Moda Tasarımcısı” – Amor Gariboviç
  • “Yılın Makyaj Artisti” – Serhat Şen
  • “Yılın İlham Vereni” – Buse Tosun Çavuşoğlu
  • “Yılın En Güzel Kalbi” – Ömür Gedik
  • “Sonsuz Başarı Ödülü” – Erol Evgin

Son Dakika Magazin 12. Watsons Güzellik Ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde yıldızlar geçidi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
