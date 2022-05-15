144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti - Son Dakika
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144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

15.05.2022 14:36
144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak, son olarak Azerbaycan'da sanat akademisi açmıştı. Bakü'de ikinci bir şube açmanın heyecanını yaşayan oyuncunun mide küçültme ameliyatıyla zayıflaması yeniden gündeme geldi.

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine hayat veren oyuncu Erhan Ufak, şimdilerde Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi kurdu. Son günlerde Bakü'de de yeni şubesini açan oyuncu son haliyle gündeme geldi.

DEĞİŞİMİ HAYRANLARININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen Kurtlar Vadisi tutkunları tarafından hala takip edilen Güllü Erhan yani Erhan Ufak'ın paylaştığı son fotoğraflarda bir hayli değiştiği gözlendi.

45 KİLO VERMİŞ

Erhan Ufak fazla kilolarından kurtulmak için 2017'de tüp mide ameliyatı oldu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son halini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

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Kurtlar Vadisi, Azerbeycan, Erhan Ufak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 144 kilodan 85 kiloya düşmüş! İşte Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı değişimiyle dikkat çekti - Son Dakika


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