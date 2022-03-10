2. Sayfa programında eğlenceli anlar! Gerçek Kesit'in bir sahnesi canlandırdılar - Son Dakika
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2. Sayfa programında eğlenceli anlar! Gerçek Kesit'in bir sahnesi canlandırdılar

10.03.2022 10:49

Sarı Bıyık lakabıyla ünlenen Cahit Kaan Kaşıkçılar, konuk olduğu 2. Sayfa programında usta sanatçı Selahattin Alpay ve sunucular ile Gerçek Kesit dizisinden bir sahneyi canlandırdı. Canlı yayında sinirlenen bir babayı oynayan Kaşıkçılar, performansıyla herkesi güldürdü.

Flash TV ekranlarının efsaneleşen yapımı Gerçek Kesit ile ünlenen ve Sarı Bıyık lakaplı Cahit Kaan Kaşıkçılar, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

CANLI YAYINDA ROL YAPTILAR

Programın ilerleyen dakikaların da ise eğlenceli anlar yaşandı. Konuk sanatçı Selahattin Alpay, sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Kaşıkçılar ile canlı yayında Gerçek Kesit'ten bir sahneyi canlandırdı. Rol gereği Alpay ile Yüksel kavuşamayan aşık çifti oynarken Dağıstanlı anne, Kaşıkçılar da babayı canlandırdı. Ünlü isimlerin performansı stüdyodakileri de kahkahaya boğdu.

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Selahattin Alpay, Flash Tv, Tv8, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2. Sayfa programında eğlenceli anlar! Gerçek Kesit'in bir sahnesi canlandırdılar - Son Dakika


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