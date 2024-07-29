20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı - Son Dakika
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20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı

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Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra sıkı bir diyet programına başlayan başarılı oyuncu Bergüzar Korel, 20 kilo verdi. Tatilin tadını çıkartan oyuncu, mayolu pozlarıyla sevenlerinden tam not aldı.

29.07.2024 14:13  Güncelleme: 14:36
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2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010, 2020 ve 2021 yıllarında 3 çocuk dünyaya getirdi. Üçüncü bebeğinden sonra sıkı bir diyetle 8 ayda 20 kilo veren oyuncu, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Son olarak Prime Video'da yayınlanan Düğüm dizisinde rol alan başarılı oyuncu, şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Ailesiyle tatil yapan oyuncu, beyaz mayosuyla kamera karşısına çekti. Havuzda peş peşe pozlar veren Korel o anları 2,3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınlayarak "Kehribar'da dans ettim, bol bol dondurma yedim, Mediş köftesi, patlıcan kızartma ve zeytinyağına doydum. Verimli bir hafta sonu oldu" notuyla paylaştı. Kısa sürede kilolarını veren Korel'in düzgün fiziğini gören kullanıcılar "Nutkum tutuldu" yorumunu yaptı.

İşte Bergüzar Korel'in beyaz mayolu pozları...

20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı
20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı

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Son Dakika Magazin 20 kilo veren Bergüzar Korel, mayolu pozlarıyla hayran bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fahrettin Uludağ: tüm türkiye günlerdir bu arkadaşın kilo vermesini bekliyorduk,bu haberi kaçırsaydık uyuyamazdık herhalde. 27 2 Yanıtla
  • Çuvaldız: işte hayatın özeti, sokakta mini etekli gelene kırk kulp takılır, çıplak ünlü hayran bırakır..! 28 0 Yanıtla
  • Murat yaman: yeni imajı çok yakışmış..halit şanslı bir adam. 8 4 Yanıtla
    Murat: hemde çok şanslı hınzır 1 0
  • Ender Kervancıoğlu: Harikasın fıstık 7 3 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: yok abicim kadın minyon olacak, en fazla 1.60 olacak gerisi teferruat 2 2 Yanıtla
  • Taner Avcı: Bana ne gibi bı faydası var anlamadım.Belki kilolu seviyorumdur ne biliyosun 1 2 Yanıtla
  • Yakup Becerikli: hınzırlar 0 1 Yanıtla

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