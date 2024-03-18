Çocuk oyuncu olarak tanınan Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti

Meryem, Levent'in yalanlarıyla yıkılır

Levent'in Zeynep'in gidişi hakkında yalan söylediğini öğrenen Meryem büyük bir şok yaşar. Meryem, Levent'e güvenini kaybeder ve bir daha o eve gitmeme kararı alır. Bu durumda tek çıkış yolu Sadi'nin bulduğu damat adayı Affan olacaktır. Ancak Feyza'nın kaderi kendi seçimine bağlıdır. Zeynep ise hala Cüneyd'e kırgın olsa da Cüneyd, onun gönlünü almak için çareler aramaktadır. Levent ise ikilinin birlikteliğinden habersiz gibi davranmak zorundadır. Suavi'nin ölmeden önce doğruları söylemek için vakti daralmıştır.