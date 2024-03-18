Çocuk oyuncu olarak tanınan Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çocuk oyuncu olarak tanınan Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti

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2000'li yılların başında popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18.03.2024 15:44  Güncelleme: 16:04
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2000'li yılların başında popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu yaşamını yitirdi.

Seni Yaşatacağım dizisinde Can karakterin canlandıran Göksu; Nurseli İdiz, Can Gürzap, Berna Laçin ve Yetkin Dikiciler gibi usta isimlerle başrol oynamıştı. Çocuk yaşta başladığı oyunculuğu bitiren Göksu, yazılımcı olarak çalışmaya başladı. 12 Nisan 2014'te Yasemin Göksu ile evlenen eski oyuncu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Oyuncunun 10 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

2000'lerin popüler çocuk oyuncusu Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti
2000'lerin popüler çocuk oyuncusu Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti
2000'lerin popüler çocuk oyuncusu Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti
Çocuk oyuncu olarak tanınan Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti

Çocuk, Göksu, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocuk oyuncu olarak tanınan Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocuk oyuncu olarak tanınan Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti - Son Dakika
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