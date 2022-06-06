2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular - Son Dakika
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2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular

06.06.2022 14:53

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonsporlu futbolcu Batuhan Kör tatillerini Çeşme'de sürdürüyor. Denizde aşka gelen çiftin, birbirini öpücüklere boğduğu romantik anlar objektiflere yansıdı.

Miss Fashion TV 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonsporlu Batuhan Kör, 3 aydır aşk yaşıyor. İlişkileri şampiyonluk kutlamalarında ortaya çıkan ikili, havaların ısınmasıyla soluğu Çeşme'de aldı.

ÖPMELERE DOYAMADILAR

Posta'da yer alan habere göre; çift, gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Görüntülendiklerinden habersiz bir şekilde sarılıp, birbirlerini öpmeye doyamayan çift, bir süre yüzdükten sonra jet skiye bindi. Yarım saat jet ski ile dolaşan aşıklar, daha sonra el ele tutuşarak localarına gittiler.

2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde aşka geldi
2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde aşka geldi
2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde aşka geldi
2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
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Miss Fashion, Elif Yılmaz, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular - Son Dakika


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14:53 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular
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SON DAKİKA: 2020 Turkey birincisi Elif Yılmaz ile Trabzonspor futbolcusu Batuhan Kör, denizde birbirlerini öpücük yağmuruna tuttular - Son Dakika
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