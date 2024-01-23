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24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti - Son Dakika
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24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti

Son projesini 2020 yılında sevenleriyle buluşturan şarkıcı Nur Ertürk, 24 eserden oluşan albümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yeni şarkısı için 24 kişiyle çalışarak klip çeken Ertürk, kostümlerini de kendisi tasarladı.

24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti
23.01.2024 - 16:59,
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Son yapımını 2020 yılında sevenlerinin beğenisine sunan şarkıcı Nur Ertürk, 24 eserden oluşan bir albüm çıkarıyor. Şarkıcı albümünde yer alan ilk türküsünün klibi için de kamera karşısına geçti.

24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti

24eserden oluşacak olan proje albümünü yapımcısı Celal Ulusu olan Ulusu Müzik'ten çıkaracak olan Nur Ertürk, klibinde usta yönetmen Çağdaş Ulusu ve 25 kişilik ekibiyle çalıştı. Yeni albümü için uzun süredir hazırlık yapan şarkıcı, klibinde giydiği kostümleri de kendisi tasarladı. Nur Ertürk'ün yeni albümü önümüzdeki günlerde tüm platformlarda yerini alacak. Klibinde son teknolojik çekimlerin kullanıldığını söyleyen Ertürk, yeni projesinde sevenlerini sürprizlerin beklediğini söyledi.

24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti
24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti
24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti
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Müzik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24 şarkılık albümle geri dönen Nur Ertürk, klibi için kamera karşısına geçti - Son Dakika
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