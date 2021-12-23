Ülkenin ekonomik durumuyla ilgili, "Gerekirse simit yenecek" ifadelerini kullanan Hülya Avşar'a tepki yağmıştı. Olayın yankıları hala sürerken ünlü şarkıcıdan kendisini eleştirenlere cevap geldi.

"SİZİ TAKMIYORUM"

Açıklamasına "Sakinleştiyseniz sıra bende" diyerek başlayan Hülya Avşar, "O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de 'simit'e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı" dedi.

O SÖZÜ TEKRARLADI

Avşar paylaşımına şöyle devam etti: "Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim. Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki; gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız."

İŞTE O AÇIKLAMA:

HÜLYA AVŞAR'IN KARİYERİ

1998 yılında yayınladığı 'Hayat Böyle' albümü büyük ilgi gördü. 2002 yılında piyasaya çıkardığı 'Aşıklar Delidir' albümünde Sezen Aksu ve İlhan Şeşen'e ait şarkılar, dönemin en çok dinlenenler listesinde yer aldı.

2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde 'en iyi kadın şarkıcı' ödülüne layık görüldü. Hülya Avşar, Günaydın'da köşe yazarlığı yaptıktan sonra, Hülya Avşar Show'u hazırladı ve sundu. Programıyla aynı anda sergilediği tek kişilik tiyatro oyununun yanı sıra reklam filmlerinde oynadı ve 'Hülya' adlı aylık dergi çıkardı.

2001 yılında 'Hülya Avşar by H' adlı markayı hayat geçirdi. Kendisinin de üzerinden çıkarmadığı siyah-beyaz düz tişörtler satışa sunuldu.

Spora ve tenise tutkunluğuyla bilinen Hülya Avşar'ın 2001 yılından bu yana kendi adını taşıyan Hülya Cup Tenis Turnuvası düzenleyerek buradan elde ettiği gelirle eğitime destek vererek çocuklara burs ve tenis imkanı sağladı.

ÖZEL YAŞAMI

1963 doğumlu olan Hülya Avşar, 2021 yılı itibariyle 58 yaşındadır. Hülya Avşar Beşiktaş taraftarıdır.

1979-1981 yılları arasında Mehmet Tecirli ile, 1997-2005 yılları arasında Kaya Çilingiroğlu ile evli kaldı. İkinci evliliğinden 'Zehra' (d.1998) adında kızını dünyaya getirdi.

Hülya Avşar 1.68 cm boyunda, 58 kilo ve terazi burcudur.

HÜLYA AVŞAR DİZİLERİ

1982 - İntibah

1993 - Sevginin Gücü

1996 - Süper Yıldız

1999 - Ah Bir Zengin Olsam

2000 - Savunma

2004 - Zümrüt

2004 - Kadın İsterse

2006 - Kadın Severse

2015-2016 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2021 - Masumiyet

HÜLYA AVŞAR FİLMLERİ

1983 - Kahır (Hülya)

1983 - Haram (Hülya)

1983 - Çelik Mezar (Gül)

1984 - Karanfilli Naciye (Naciye)

1984 - Tutku (Hacer)

1984 - Ömrümün Tek Gecesi (Gülseren)

1984 - Yabancı (Hülya)

1984 - Kaptan (Melike)

1984 - Güneş Doğarken (Nalan)

1984 - Ayşem (Ayşe)

1984 - Nefret (Hülya)

1985 - Tele Kızlar (Çağla)

1985 - Ölüm Yolu (Zeynep)

1985 - Mavi Mavi (Sibel)

1985 - Sekreter (Hülya)

1985 - Tapılacak Kadın (Sabiha)

1985 - Suçlu Gençlik (Neslihan)

1985 - Paranın Esiri (Başak)

1986 - Uzun Bir Gece (Gülsüm)

1986 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Fatmagül)

1986 - Dağlı Güvercin (Azize)

1986 - Üç Halka 25 (Gülçiçek)

1986 - Kısrak (Hülya)

1986 - Aşk Hikayemiz (Sevda)

1986 - Alın Yazım (Hülya)

1986 - Sevda Ateşi (Maviş Gülcan)

1986 - Mavi Melek (Billur Elif)

1987 - Yarın Yarın (Şeyda)

1987 - Bir Kırık Bebek (Gülizar)

1987 - Çil Horoz (Ayten)

1987 - Geri Dön (Gamze)

1987 - Alamancının Karısı (Zeliha)

1987 - Ziyaret (Arzu)

1988 - Aşıksın (Deniz)

1988 - Hülya (Hülya)

1988 - Melodram (Esra)

1989 - Öğretmen Zeynep (Zeynep)

1989 - Fotoğraflar (Neslihan)

1989 - Fazilet (Fazilet)

1990 - Benim Sinemalarım (Nesibe)

1993 - Hasan Boğuldu (Emine)

1993 - Berlin in Berlin (Dilber)

1995 - Bir Kadının Anatomisi (Sibel)

1999 - Salkım Hanımın Taneleri (Nora)

2002- Yeşil Işık (Elif)

2004- Kalbin Zamanı (Belkıs)

2005- İki Genç Kız (Leman)

2005 - Hababam Sınıfı Askerde (Zehra)

2007 - Bir İhtimal Daha Var (Alev)

2011 - 8 Ülke 8 Yönetmen ve Sinan (Hürrem Sultan)

2011 - 72. Koğuş (Fatma)

2018 - Selfie (Hülya)

HÜLYA AVŞAR ALBÜMLERİ

1988 - Her şey Gönlünce Olsun

1990 - Hatırlar mısın?

1991 - Hülya Gibi

1993 - Dost Musun Düşman mı?

1995 - Yarası Saklım

1998 - Hayat Böyle

2000 - Sevdim (Single)

2002 - Aşıklar Delidir

2009 - Kişiye Özel

2011 - Geçmiş Olsun (Single)

2013 - Aşk Büyükse

2017 - Sen Olmazsan (Single) (Rafet El Roman ile)

2019 - Saymadım Kaç Yıl Oldu (Single)