Türkiye'de ilk defa cast ajansı oyuncularına film çekti

30 yıllık bir geçmişe ve birikime sahip olan Layla Şirin Ajans, ajansa bağlı bulunan birbirinden yetenekli 350 oyuncu çocuk oyuncu için kolları sıvadı ve Şöhretler Okulu Yarışıyor filmine imzasını attı. 21 Ocak'ta vizyona girecek olan Şöhretler Okulu Yarışıyor filminin proje yaratıcısı olan ve senaryosuna da katkıda bulunan Layla Şirin Ajans'ın kurucu Leyla Albayrak'ın hayali olan ve gönül borcunu yerine getirdiği bu projede, senaryo yazımı ve çocuk oyuncu seçmelerini sadece bir hafta içerisinde tamamlayarak büyük bir özveri ile bu filme imza attı.

Leyla Albayrak film projesiyle ilgili ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: " Bütün çocuklarımızın yer alacağı dizi veya sinema projesi yapmak yıllardır hayalimdi. Türkiye'de ilk defa bir cast ajansı, kendi oyuncuları için sinema filmi projesi yaptı. Buna imza atmak benim için büyük bir onur. Filmin ana castında 20 çocuk oyuncu başta olmak üzere yan roller ile birlikte toplam 350 çocuk oyuncu yer aldı. Eski jön sanatçılarımızdan kıymetli Ediz Hun ile de çocuk oyuncularımızın çalışması ekstra güzel bir şanstı. Böylesine güzel bir projenin oluşumunu başlattığımız ve hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

Layla Şirin Ajans, filmin fikir sahibi olmasının yanı sıra senaryosunu da Adnan Önal ile birlikte yazdı. Adnan Önal aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda otururken, çekimler CNS Production ile birlikte Layla Şirin Ajans tarafından 12 günde tamamlandı.

Layla Şirin Ajans Biyografi

Layla Şirin Ajans 30 yıl önce Leyla Albayrak tarafından kurulmuş olup halen faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk ve tek çocuk ve genç cast ajansıdır. Reklam,dizi,sinema ve katalog projelerinde yer alan çocuk ve bebek oyuncuların yaklaşık %95'i Layla Şirin Ajans bünyesindeki oyuncular olup hali hazırda pek çok genç yıldızı da keşfedip sektöre kazandırmıştır. Dizilerin başrol oyuncularını çocuk ve genç yaşlarda keşfedip sektöre kazandıran Layla Şirin Ajans 'tan pek çok yıldız parlamıştır. Bunlardan birkaçını saymak gerekirse şöyle diyebiliriz. Alina Boz,Burak Yörük,Burak Tozkoparan,Hafsanur Sancaktutan,Cihan Şimşek,Arda Anarat,Helin Kandemir…

Genç yıldızların yanı sıra çocuk dizilerin ve filmlerin de baş rolleri Layla Şirin Ajans bünyesindeki oyunculardan oluşmaktadır. Hepimizin hatırladığı Sihirli Annem,Selena,Öyle Bir Geçer Zaman Ki,Yedinci Koğuştaki Mucize,Poyraz Karayel gibi projelerin başrol çocuk oyuncuları Layla Şirin Ajans oyuncularıdır. Günümüzde de faaliyetini sürdüren ve Türkiye'nin her yerinden oyuncu portföyüne sahip olmasının yanında Türkiye'nin birçok yerinde şubesinin olmasının yanında Almanya'da da şubesi bulunmaktadır.