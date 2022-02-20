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4 Yaş Küçük Avukatıyla Evlenmişti! Tepkilere İlk Kez Cevap Verdi - Son Dakika

4 Yaş Küçük Avukatıyla Evlenmişti! Tepkilere İlk Kez Cevap Verdi

20.02.2022 11:44
4 Yaş Küçük Avukatıyla Evlenmişti! Tepkilere İlk Kez Cevap Verdi

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu avukatı Ezgi Yavuz ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilik sosyal medyayı sallamıştı. Toroğlu, aralarındaki yaş farkı ile ilgili sosyal medyadan gelen tepkilere ilk kez cevap verdi.

FIFA kokartlı eski hakem Erman Toroğlu avukatı Ezgi Yavuz ile evlendi. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Erman Toroğlu ve genç karısı evlerinin kapısını Sabah'tan Serkan Ünlü'ye açtı. "Bir daha evlenmem" diyen Erman Toroğlu kendisinden 34 yaş küçük avukatıyla evlenmesiyle ilgili "Açıkçası evlilik bana uzak geliyordu. İlk eşimle uzun zaman ayrı yaşadık. Bir daha evlenmem diyordum ama Ezgi'yle tanışıp birçok konuda anlaşınca, kafa dengi de olunca, 'Bu insanla olabilirim' dedim. O zaman 'Neden evlenmeyelim?' dedik" açıklamasını yaptı.

Yaş farkı sebebiyle eleştirilen çift bu konuda da konuştu. Erman Toroğlu açıklamasında "Ezgi için 17 yaşında diye yazmışlar. Güldük, geçtik. Hiçbir şeyin üstüne gitmeyeceksiniz. Sana verdiğimiz bu söyleşi de ilk ve son olacak. Ezgi, 39 yaşında bir avukat. Bizler yetişkin insanlarız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bundan kime ne?" dedi. Ezgi Yılmaz ise "Açıkçası beni genç kız diye yazmaları hoşuma gitmedi değil. Erman Hoca'nın kamuoyunca yeterince tanındığını düşünmüyorum. Çok bohem, kaliteli bir hayatı var. Pahalı zevkleri var ama çok mütevazı bir insan. Mesela geçen hafta sanayide tamircilerle personel yemeğine oturacak kadar halktan biri" yorumunda bulundu.
4 Yaş Küçük Avukatıyla Evlenmişti! Tepkilere İlk Kez Cevap Verdi

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4 Yaş Küçük Avukatıyla Evlenmişti! Tepkilere İlk Kez Cevap Verdi 4 Yaş Küçük Avukatıyla Evlenmişti! Tepkilere İlk Kez Cevap Verdi 3 ÇOCUĞUYLA EVDEN ATILAN KIRGIZ KADINA YARDIM ELİ 3 ÇOCUĞUYLA EVDEN ATILAN KIRGIZ KADINA YARDIM ELİ Aslı Enver-Önder Öztarhan Cephesinde Flaş Gelişme Aslı Enver-Önder Öztarhan Cephesinde Flaş Gelişme

Erman Toroğlu, Serkan Ünlü, Ezgi Yavuz, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 4 Yaş Küçük Avukatıyla Evlenmişti! Tepkilere İlk Kez Cevap Verdi - Son Dakika Magazin


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