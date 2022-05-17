4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu - Son Dakika
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4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu

17.05.2022 08:15

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu ortaya çıkan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 4 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter ile nişanlandı. Nişan kurdelesinin Tatlıses'in kestiği törende en dikkat çeken detaylardan biri de kıvırcık kabarık saçlarıyla tanınan Tatlıses'in saç modeli oldu. Genç şarkıcının at kuyruğu yaptırdığı saç modelini gören sosyal medya kullanıcıları "Çalı süpürgesi gibi" yorumunu yaptı.

Şarkıları ve yaşadığı silahlı saldırının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Yıllarca Tatlıses ile soyadını için mücadele veren Çıtak, babasının soyadını aldı. 4 yıldır kendisi gibi müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.

NİŞAN KURDELESİNİ İBRAHİM TATLISES KESTİ

İlişkileriyle sık sık isimlerinden söz ettiren Tatlıses ve Dörter, dün akşam yakın çevresinin katıldığı bir törenle nişanlandı. İbrahim Tatlıses kızının nişan töreninde hazır bulundu ve yüzükleri kendisi taktı. Tören görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcıların takıldığı iki detay oldu. İlk detay çiftin oldukça uzun olan söz kurdeleleri olurken ikincisi de kabarık kıvırcık saçlarıyla tanınan Tatlıses'in saç modeli oldu.

4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu

SAÇ MODELİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

Gür saçlara sahip olan Tatlıses, nişanında kırmızı uzun bir elbise tercih ederken saçlarını da at kuyruğu yaptırdı. Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcının saç modeli için "Çalı süpürgesi gibi olmuş" yorumunu yaptı.

4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu

İşte Dilan Çıtak Tatlıses'in saç modeli için yapılan bazı yorumlar...

4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu
4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu
4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu
4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu
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İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 4 yıllık sevgilisiyle nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses'in saçları alay konusu oldu - Son Dakika


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