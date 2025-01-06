40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı - Son Dakika
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40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

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Evlilik vaadiyle oyalandığını belirterek Mehmet Ali Erbil'le ilişkisini noktalayan 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan, cinsel yaşamlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ceylan, ''Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi'' ifadelerine yer verdi.

06.01.2025 14:49  Güncelleme: 15:08
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Ceylan, Erbil ile cinsel hayatlarına dair çekinmeden konuştu.

"HER ŞEKİLDE TATMİN EDİYORDU"

Pınar Kerimoğlu'nun "Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?" sorusunu yanıtlayan Ceylan, "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. Benim öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var" ifadelerine yer verdi.

40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

"KORUNMADIK" İTİRAFI

Gülseren Ceylan ayrıca, "Mehmet Ali Bey sürekli 'Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı' diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk ve asla korunmadık. Ama ben hamile kalamadım, olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik" dedi.

40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil\'le cinsel yaşantısını anlattı

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Son Dakika Magazin 40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Muhammed null:
    Biraz edep ya biraz.,!!! 189 3 Yanıtla
  • Salih ygt:
    Ne ara bu kadar geniş konuşmaya başladık yarabbim...Bu ülke elbet birgün ekonomik krizden toparlanır ama bu tür şeylerde toparlanırmı artık umutsuzum.. 136 5 Yanıtla
  • Behzat:
    yani iyi yedim diyorsun. 107 3 Yanıtla
  • Temel Lezgi:
    bu nasi bi haber yok daha neler 69 2 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Terbiye ar kalmamış bunlar yüzünden toplumda ciddi yozlaşma ortaya çıktı..Ahlak yoksunları 63 2 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    kestirmesi S"kmiş bırakmış ")) 60 1 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Sen cinsellik görmemişsin 55 1 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Demek ki Marefet sendeymiş ölüyü uyandırmışsın! 52 3 Yanıtla
  • Yuksel Kaya:
    buna karşılık yazacak çok şey varda edebim müsade etmiyor 40 0 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    layığını bulmussun 31 0 Yanıtla
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