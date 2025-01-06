40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil\'le cinsel yaşantısını anlattı

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Ceylan, Erbil ile cinsel hayatlarına dair çekinmeden konuştu.

"HER ŞEKİLDE TATMİN EDİYORDU"

Pınar Kerimoğlu'nun "Mehmet Ali Erbil seni tatmin ediyor muydu?" sorusunu yanıtlayan Ceylan, "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı. Kendisi hiç hap kullanmamasına rağmen erkekliği çok iyiydi, ten uyumumuz da vardı. Benim öperek, koklayarak sevdiğim bir erkekti. 30 yaşında cinselliği kötü olan adamlar var ama 60 yaşında, Mehmet Ali gibi cinselliği çok iyi olanlar da var" ifadelerine yer verdi.

"KORUNMADIK" İTİRAFI

Gülseren Ceylan ayrıca, "Mehmet Ali Bey sürekli 'Yazın evleneceğiz, sabret, az kaldı' diyerek beni oyaladı. Çocuk yapmayı da çok istiyorduk ve asla korunmadık. Ama ben hamile kalamadım, olmadı maalesef. Beni evlilik vaadiyle oyaladı, fakat bunun farkına vardığımda zaten ayrılık sürecine girdik" dedi.