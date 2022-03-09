43 yaşındaki Çağla Şıkel, transparan elbisesiyle göz kamaştırıyor - Son Dakika
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43 yaşındaki Çağla Şıkel, transparan elbisesiyle göz kamaştırıyor

09.03.2022 08:45

Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenen Çağla Şıkel, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede sunuculuk yaptı. Şıkel, gecede vücudunu saran transparan bir elbise giydi.

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Hastalığı hafif geçiren sunucu evinde karantinaya girdi. Hastalığı atlatan ünlü isim, dün akşam üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede etkinliğin sunuculuk yaptı.

TRANSPARAN TÜL ELBİSE GİYDİ

Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı gibi isimlerin podyumda yürüdüğü gecede sunucu olan 43 yaşındaki Şıkel, siyah transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kusursuz fiziğiyle her daim adından söz ettiren Şıkel, vücudunu saran transparan elbisesiyle verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Çağla Şıkel'in siyah tül detaylı elbisesi de Züleyha Kuru imzası taşıyor.

İşte Çağla Şıkel'in dikkat çeken elbisesi...

43 yaşındaki Çağla Şıkel, transparan elbisesiyle göz kamaştırıyor
43 yaşındaki Çağla Şıkel, transparan elbisesiyle göz kamaştırıyor
43 yaşındaki Çağla Şıkel, transparan elbisesiyle göz kamaştırıyor
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Son Dakika Magazin 43 yaşındaki Çağla Şıkel, transparan elbisesiyle göz kamaştırıyor - Son Dakika


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