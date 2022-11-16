44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı - Son Dakika
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44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı

16.11.2022 19:07

44 gün önce müzisyen sevgilisi Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur'dan şoke eden bir haber geldi. Eşinden ayrılarak ailesinin evine dönen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından ise, "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" ifadelerini kullandı.

Magazin camiası, ünlü oyuncu Merve Boluğur'un evliliği hakkında gelen haberle çalkalandı. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2 yıl süren evliliğini 2017'de tek celsede bitiren Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un birkaç gündür fotoğraflarını yalnız paylaşması ve parmağında yüzüğünün olmaması takipçilerin dikkatini çekti. Boluğur, son olarak yaptığı paylaşımla ise kafaları karıştırdı.

YÜZÜĞÜNÜ DE TAKMIYORDU

2. Sayfa programında yer alan habere göre, Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Boluğur'un bazı fotoğrafları da eşini keserek yayınladığı ileri sürüldü. Birkaç gündür yüzüğünü takmayan ünlü ismin, Instagram'da bir takipçisinden gelen "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği cevap da dikkat çekti.

"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

Oyuncu paylaşımında dert yanarak "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" dedi. Merve Boluğur'un paylaşımında kimden bahsettiği ise henüz bilinmiyor.

EVİ TERK ETTİ İDDİASI

Boluğur hakkındaki son iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Merve Boluğur, eşiyle yaşadığı evi terk etmesinin ardından ailesiyle birlikte yaşadığı eve yeniden döndü.

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Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 44 gün önce evlenen Merve Boluğur eşinden ayrıldı! Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından dert yandı - Son Dakika


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