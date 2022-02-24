45 bin TL'lik krem önerdiği konuşulan Yasemin Özilhan'dan cevap geldi: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da - Son Dakika
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45 bin TL'lik krem önerdiği konuşulan Yasemin Özilhan'dan cevap geldi: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da

24.02.2022 09:45

Sosyal medya hesabından 45 bin TL değerindeki bir kremi önerdiği iddiasıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan, sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan Özilhan, "45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım" diyerek iddiayı yalanladı.

Oyunculuğu bırakarak sosyal medya fenomenliği yapmaya başlayan Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özilhan son olarak dünyaca ünlü bir markanın bakım kremlerini önerdi. Ünlü ismin önerdiği kremin 45 bin TL olduğunu ileri süren sosyal medya kullanıcıları, Twitter'dan tepki gösterdi.

"45 BİN TL'LİK KREMİ TAVSİYE ETMEM VE KULLANMAM"

Hakkındaki iddianın ardından 2. Sayfa programının sunucularına mesaj atan Yasemin Özilhan, "Ben de sayenizde 45 bin TL'ye krem olduğunu öğrendim. Aynı marka olabilir ama çeşitleri farklı. 45 bin TL'lik kremi ne tavsiye ederim ne de kullanırım. Bugüne kadar hakkımda çıkan yalan haberlerin hiçbirini düzeltme ihtiyacı hissetmedim. Ancak ekonomik olarak bulunduğumuz bu süreçte hakkımda bu şekilde yanlış haber yapılıp insanlara hedef gösterilmem beni son derece rahatsız etti" ifadelerini kullandı.

45 bin TL'lik krem önerdiği konuşulan Yasemin Özilhan'dan cevap geldi: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da

KİLOSU 760 TL OLAN PİKAN CEVİZİNİ KULLANMIŞTI

Sağlıklı beslenmeye özen gösteren Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay da mutfağa girerek pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi vermişti. Kilosu 760 TL olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ın görenler ise "Bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor" yorumunu yapmıştı.

45 bin TL'lik krem önerdiği konuşulan Yasemin Özilhan'dan cevap geldi: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
45 bin TL'lik krem önerdiği konuşulan Yasemin Özilhan'dan cevap geldi: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
45 bin TL'lik krem önerdiği konuşulan Yasemin Özilhan'dan cevap geldi: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
45 bin TL'lik krem önerdiği konuşulan Yasemin Özilhan'dan cevap geldi: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
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Son Dakika Magazin 45 bin TL'lik krem önerdiği konuşulan Yasemin Özilhan'dan cevap geldi: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da - Son Dakika


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