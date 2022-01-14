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45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı - Son Dakika

45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı

14.01.2022 09:11

Tarzıyla haftalardır gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, önceki akşam Ankara'da sahneye çıktı. Tarzından ödün vermeyen şarkıcı, derin bacak dekolteli bir elbise tercih etti.

45 yaşındaki bir çocuk annesi Gülşen, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Gülşen, tercih ettiği sahne kıyafetleriyle de sık sık gündeme geliyor. Son olarak Ankara'da konser veren şarkıcı, yine cüretkar bir elbise tercih etti.

DERİN YIRTMACIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı bu sefer konserinde mor püsküllü elbisesi ve file çoraplarıyla göz kamaştırdı. Konserden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Şarkıcının "Ankara'da hafızamdan gitmeyecek konserlerden biri daha. Sizi çok seviyorum" notunu eklediği paylaşıma ünlü isimlerden yorum gecikmedi. Yaşam koçu Şeyda Coşkun paylaşıma "Ankara ısınmıştı" yorumunu yaparken Selin Ciğerci, Simge Sağın, Ece Seçkin ve Kerimcan Durmaz yorumlarıyla beğenilerini gösterdi.

İZZET YILDIZHAN SAHNE KIYAFETLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sanatçı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi isimlerin sahne kıyafetleriyle ilgili "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" demiştir. Her sahne kıyafetiyle gündem olan Gülşen ise Yıldızhan'ın bu sözlerine cevap vermedi.

İşte Gülşen'in sahne kıyafeti...

45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı
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Son Dakika Magazin 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle şov yaptı - Son Dakika
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