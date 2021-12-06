47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte geceyi ödülle taçlandıran ünlüler

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu.
Yıldızı Parlayanlar: Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen
En İyi Kadın Oyuncu: Merve Dizdar ve Ezgi Mola
En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul
En İyi Dizi: Camdaki Kız
En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert
En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı
En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı
En İyi Çocuk Oyuncu: Aylin Akpınar
En İyi Proje Albüm: 1977 Sezen'li Şarkılar (Emir Ersoy)
En İyi Rap Sanatçısı: SEFO
En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Ayça Ayşin Turan
En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Aytaç Şaşmaz
En İyi Romantik Komedi Dizisi: Sen Çal Kapımı
En İyi Dizi Çifti: Kerem Bürsin: Hande Erçel
En İyi Haber Sunucusu Kadın: Nazlı Çelik
En İyi Haber Sunucusu Erkek: Deniz Bayramoğlu
En İyi Dizi Müziği: Alp Yenier (Masumlar Apartmanı)
En İyi Senaryo: Berkun Oya (Bir Başkadır)
En İyi Yönetmen: Çağrı Villa Lostuvalı ve Çiğdem Bozali (Masumlar Apartmanı)
En İyi Haber Programı: 5N1K - Cüneyt Özdemir
En İyi Influencer Kadın: Rachel Araz Kiresepi
En İyi Influencer Erkek: Cemal Can Canseven
En İyi Çıkış Yapan: Kurtuluş Kuş - Burak Bulut ve Zehra
En İyi DJ: Burak Yeter
En İyi Klip: Çağtay Kubilay Güraras - Buray (Deli Kız)
Azerbaycan Ödülü: Nahide Babashlı
En İyi Komedi Dizisi: Çok Güzel Hareketler 2
En İyi Komedi Kadın Oyuncu: Günay Karacaoğlu
En İyi Komedi Erkek Oyuncu: Cengiz Bozkurt
En İyi Kadın Şarkıcı: Hadise
En İyi Erkek Şarkıcı: Edis
Yılın Şarkısı: Martılar (Edis) ve Bilmem mi (Sefo)
En İyi Magazin Programı: Magazin D Cumartesi
En İyi Yarışma: MasterChef Türkiye
En İyi Müzik Grubu: Madrigal
Yaşam Boyu Onur Ödülü: İbrahim Tatlıses
En İyi Halk Müziği Kadın Sanatçı: Zeynep Bakşi Karatağ
En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Ekin Uzunlar
En İyi İnternet Dizisi: Bir Başkadır
En İyi Dijital İçerik: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
En İyi Fantezi Müziği Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar
En İyi Fantezi Müziği Erkek Sanatçı: Hakan Altun
En İyi Spor Programı: %100 Futbol
Son Dakika › Magazin › 47. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte geceyi ödülle taçlandıran ünlüler - Son Dakika Magazin