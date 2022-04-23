47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi - Son Dakika
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47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi

23.04.2022 15:16

Sağlıklı yaşayarak düzenli beslenmeye özen gösteren Pınar Altuğ, arkadaşlarıyla yoga kampına gitti. 47 yaşındaki Altuğ, amuda kalkarak poz vermeyi de ihmal etmedi.

2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan ve mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Formunu korumak için özen gösteren ünlü isim, son olarak yakın arkadaşlarıyla yoga kampına gitti.

AMUDA KALKARAK POZ VERDİ

Kampta arkadaşlarıyla yoga yapan Altuğ, sahil kenarında amuda kalkarak poz verdi. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından kamptaki fotoğraflarını paylaşan oyuncu, "Harika 5 günün sonu. Kız arkadaşlar çok kıymetlidir hele onlarla anılar eklemek daha da kıymetli" notunu düştü. 47 yaşındaki oyuncunun esnekliğini gören birçok sosyal medya kullanıcısı da "Genç kızlara taş çıkartırsın" yorumunu yaptı.

İşte Pınar Altuğ'un yoga kampından kareler...

47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi
47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi
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Son Dakika Magazin 47 yaşındaki Pınar Altuğ, amuda kalkarak poz verdi - Son Dakika


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