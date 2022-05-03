49'luk Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli sahne elbisesini görenler gözlerini alamadı - Son Dakika

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülben, dün akşam da Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı. Son dönemde sahnelerinin yanı sıra giydiği kıyafetlerle gündeme gelen Ergen, yine kusursuz fiziğini sergilediği bir elbise tercih etti.

DEKOLTELERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Gülşah Saraçoğlu imzalı sırt ve bel dekolteli bir kostüm tercih eden Gülben Ergen seyircisiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Gülben Ergen, sahnede hem şarkılarıyla hem de güzelliği ile göz doldurdu. Öte yandan 49 yaşında 3 çocuk annesi Ergen'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta fiziğini gören kullanıcılar, "Genç kızlara taş çıkartırsın" yorumunu yaptı.

İşte Gülben Ergen'in iddialı sahne kıyafeti...